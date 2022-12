Im Gespräch mit "Us Weekly"-Magazin Bella Thorne: Sie war in DIESEN „The Vampire Diaries“-Star verknallt!

Bang Showbiz | 06.12.2022, 18:00 Uhr

Bella Thorne enthüllte, dass sie als Teenager in den „The Vampire Diaries“-Schauspieler Ian Somerhalder verknallt gewesen sei.

Die ehemalige Disney-Channel-Darstellerin liebte es, sich den 43-jährigen Ian in der TV-Serie anzusehen, wobei sie auch von dem „heißen“ Alexander Skarsgård in „True Blood“ schwärmte.

Bella über ihren Jugend-Schwarm

In einem Gespräch mit dem „Us Weekly“-Magazin für die „25 Things You Don’t Know About Me“-Reihe gestand Bella: „Als ich jung war, ist Ian Somerhalder mein prominenter Schwarm gewesen. Ich mochte die ‚Vampire Diaries‘. Ich war auch ein Fan von Eric Northman aus ‚True Blood‘ – er ist so heiß!“ Und ein weiterer Schauspieler, der Bella ins Schwärmen bringt, ist Christian Bale, der in der „The Dark Knight“-Trilogie dreimal Batman verkörperte. „Ich war auch ziemlich beeindruckt, als ich Christian Bale treffen konnte“, erzählte Thorne.



„Sie ist einfach unglaublich“

Unter den Schauspielerinnen bewundert Bella den „Molly’s Game – Alles auf eine Karte“-Star Jessica Chastain, von der sie zahlreiche Ratschläge bekommen habe. „Der beste Rat, den ich je bekam, kam von Jessica Chastain. Sie ist einfach unglaublich. Sie hat mir so sehr bei einem Film geholfen, an dem wir beide gearbeitet haben, und sie hat mit mir so viele großartige Sachen über sich selbst und über das Leben geteilt“, so die Prominente weiter.