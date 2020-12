07.12.2020 11:45 Uhr

Ben Affleck & Ana de Armas: Sie wagen den nächsten Schritt!

Bei Ben Affleck und seiner Freundin Ana de Armas wird es jetzt ernst! Die beiden sind jetzt nämlich zusammengezogen.

Ben Affleck (48) und Ana de Armas (32) sind seit Anfang 2020 liiert und haben nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt.

Sie beziehen ein gemeinsames Liebesnest

Das Hollywood-Paar bringt ihre Beziehung jetzt auf die nächste Stufe, denn sie sind zusammengezogen. Wie das „People“-Magazin berichtet, ist die „Keine Zeit zu sterben“-Darstellerin aus ihrem Zuhause in Los Angeles ausgezogen, um ein gemeinsames Liebesnest mit dem Schauspieler zu beziehen. Ihr altes Haus steht nun zum Verkauf.

Seine Kinder sind für sie kein Problem

In der Beziehung der Stars könnte es derzeit nicht besser laufen. „Ben und Ana scheint es super zu gehen. Jeder scheint sehr glücklich zu sein. Sie passen gut aufeinander auf und es läuft sehr gut“, verrät ein Insider. Aus der Beziehung mit Jennifer Garner hat Ben die Kinder Violet (15), Seraphina (11) und Samuel (8) – für seine neue Freundin jedoch kein Problem. „Ihr ist bewusst, dass seine Familie an erster Stelle steht. Und sie schätzt das. Sie arbeiten hart an dieser Balance.“ Das Verhältnis mit seiner Ex-Frau sei nach wie vor gut.

„Ben unterstützt Ana sehr“

Und auch Anas Vertraute seien bereits hin und weg von dem „Argo“-Star. „Ben unterstützt Ana sehr und sagt ihr, wie wundervoll sie ist.“ Anas Freunde sagen ihr ständig, wie glücklich sie sich schätzen kann, Ben zu haben. Sie denken, dass er sehr charmant, cool und witzig ist. Damit steht der Liebe der beiden wohl nichts mehr im Wege. Vielleicht läuten nach diesem großen Schritt auch bald schon die Hochzeitsglocken.

Galerie

Sind sie bereits verlobt?

Vor kurzem wurde bereits gemunkelt, dass sich die beiden verlobt hatten. Grund dafür war ein Instagram-Post auf dem Ben und Ana mit dem Diamantring an ihrem Finger um die Wette strahlten. Aber Entwarnung! Bei dem Klunker handelte es sich wahrscheinlich nur um eine Film-Requisite vom Set des Thriller „Deep Water“ für den beide Schauspieler drehen. Affleck und De Armas sollen sich sogar bei den Dreharbeiten zu „Deep Water“ kennen und lieben gelernt haben.

(BANG/ AK)