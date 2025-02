Film Ben Affleck: Darum wurde ‚The Accountant 2‘ immer wieder abgelehnt

Ben Affleck - the premiere of The Accountant - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 18:00 Uhr

‚The Accountant 2‘ mit Ben Affleck ging durch eine „Dreh-Tür“, bevor es tatsächlich in Produktion ging.

Der kommende Action-Thriller ist die Fortsetzung des Blockbusters von 2016 und wird Ben Affleck vor der Kamera mit Jon Bernthal wieder vereinen. Doch Regisseur Gavin O’Connor hat nun verraten, dass der Film fast nicht zustande gekommen wäre aufgrund von „Musical Chairs“ hinter den Kulissen.

Der Filmemacher sagte gegenüber ‚ScreenRant‘: „Ich denke, es gab eine Art Dreh-Tür und Musical Chairs bei Warner Brothers. Wir haben den Deal gemacht, um den nächsten Film 2018 zu schreiben, und es war einfach, ich weiß nicht, was auch immer für eine Dysfunktion in Studios heutzutage passiert.“ Der Regisseur ist sich nicht sicher, es Komplikationen mit Warner Brothers und Artists Equity bei einem Co-Studio-Deal gab, aber das Projekt konnte nie wirklich gestartet werden.

Das änderte sich, als Ben Affleck sein eigenes Studio gründete: „Sobald Ben sein Studio hatte, haben wir gesagt: ‚Wenn ihr den Film nicht machen wollt, dann sabotiert ihn nicht und hindert uns nicht daran, diesen Film zu verfolgen, den wir jetzt seit acht Jahren machen wollen.'“ Am Ende sprang Amazon ein, um den Tag zu retten, und der Filmemacher war froh, mit vielen ehemaligen Kollegen zusammenzuarbeiten, die schon bei der Produktion des ersten Films bei Warner Bros. an Bord waren.

Er fügte hinzu: „Sie gaben uns großzügig ihren Segen und ließen uns gehen, und wir gingen direkt zu Amazon, weil sie gehört hatten, was vor sich ging.“

‚The Accountant 2‘ folgt Christian Wolff (Affleck), der sich mit seinem entfremdeten, aber hochgefährlichen Bruder (Bernthal) zusammenschließt, um mysteriöse Auftragsmörder zu jagen. Der Film soll am 25. April veröffentlicht werden.