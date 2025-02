Film Ben Affleck: Ersatz für Matt Damon in ‚Animals‘

Ben Affleck - The Flash premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 11:00 Uhr

Der Star hat seinen Freund und Kollegen in dem neuen Thriller ersetzt.

Ben Affleck hat seinen Freund und Kollegen Matt Damon in ‚Animals‘ ersetzt.

Der 54-jährige Damon sollte eigentlich in dem Netflix-Thriller mitspielen, musste den neuen Film jedoch wegen Terminkonflikten durch seine Arbeit an Christopher Nolans ‚Die Odyssee‘ verlassen.

Insider haben jetzt gegenüber ‚Deadline‘ verraten, dass Affleck sowohl die Hauptrolle als auch die Regie des kommenden Projekts übernehmen wird. Gillian Anderson ist ebenfalls zum Cast des Thrillers gestoßen. Connor McIntyre und Billy Ray schrieben das Drehbuch für den Film, der von einer Entführung handelt, aber genaue Details zur Handlung des Films werden bisher noch unter Verschluss gehalten. ‚Animals‘ wird in Los Angeles gedreht werden und Affleck, Damon und Dani Bernfeld produzieren den Streifen über ihr Artists Equity-Banner. Affleck sollte zunächst nur die Regie führen, entschied sich aber wegen Damons Verpflichtungen für ‚Die Odyssee‘ schließlich dazu, selbst in dem Film mitzuspielen. Im August wurde verkündet, dass Affleck und Damon mit dem ‚Good Will Hunting – Der gute Will Hunting‘-Regisseur Gus Van Sant für einen Film über den umstrittenen WWE Hall of Fame-Wrestler Hulk Hogan erneut zusammenarbeiten würden.