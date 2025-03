Film Ben Affleck hatte mit Actionsequenzen in ‚The Accountant 2‘ zu kämpfen

Ben Affleck - The Flash premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 11:00 Uhr

Ben Affleck hatte mit den Actionsequenzen in ‚The Accountant 2‘ zu kämpfen.

Der 52-jährige Schauspieler hat seine Rolle als Christian Wolff in der Fortsetzung des Blockbusters aus dem Jahr 2016 wieder aufgenommen, in dem er sich mit seinem entfremdeten, aber höchst tödlichen Bruder (Jon Bernthal) zusammentut, um mysteriöse Attentäter aufzuspüren. Der Star gab nun aber zu, dass ihm die Dreharbeiten zu den Stuntszenen „nicht leicht fielen“.

Er erzählte ‚AccessHollywood‘: „Es war nicht einfach für mich, besonders mit einem Typen wie Jon [Bernthal], der so spektakulär darin ist. Cynthia [Addai-Robinson] hat einen unglaublichen Job gemacht, Daniella [Pineda] ist super taff in dem Film, also habe ich einfach versucht, mitzuhalten.“

Allerdings scheint der Einsatz es wert gewesen zu sein, denn Affleck findet, dass Regisseur Gavin O’Connor einen großartigen Job in Sachen Actionsequenzen gemacht hat; in erster Linie deshalb, weil sie sinnvoll im Film eingesetzt werden: „Es sind nicht nur Actionszenen um ihrer selbst willen. Ich glaube nicht, dass es interessant ist, nur zu sehen, wie Menschen schießen oder ein Auto umkippt oder etwas von selbst explodiert.“

Der Oscar-Preisträger hat das Gefühl, dass jeder den Film genießen kann und er ist stolz darauf, wie der Streifen geworden ist. Er sagte: „Dies ist ein Film, bei dem man sich wirklich um die Menschen kümmert, die daran beteiligt sind, und er hat eine Intelligenz, ein bisschen Humor und Pathos. Es ist einfach ein komplettes Paket. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dies ein Film ist, den jeder genießen kann.“ ‚The Accountant 2‘ ist ab dem 25. April in den Kinos zu sehen.