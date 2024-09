"Er ist dort, wo er sein möchte" Ben Affleck konzentriert sich während Scheidung auf das Positive

Jennifer Lopez soll im August die Scheidung von Ben Affleck eingereicht haben. (wue/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 22:54 Uhr

Das ehemalige Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez und Ben Affleck mag sich getrennt haben, obwohl die Sängerin die Scheidung eingereicht hat, fokussieren sowohl er als auch sie sich angeblich auf das Positive.

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben in ihrer Ehe nicht das große Glück gefunden. Trotzdem sollen beide nach der von der Sängerin und Schauspielerin vor rund zwei Wochen eingereichten Scheidung grundsätzlich positiv gestimmt sein, wie anonyme Quellen dem US-Magazin "People" verraten.

"Er ist dort, wo er sein möchte – in der Nähe seiner Kinder und in einer Nachbarschaft, die er liebt", berichtet ein Insider. Affleck arbeite gerne und sei "sehr auf das Positive fokussiert". Es gehe ihm gut und er ziehe langsam in sein neues Zuhause ein.

Und auch Lopez möchte sich offenbar auf die guten Seiten konzentrieren. Sie "fühlt sich [mit ihrem Leben] immer noch sehr glücklich", wie eine andere Quelle offenbart – auch wenn sie aufgrund der Trennung "etwas Verbitterung" verspüre. Die 55-Jährige habe "so sehr versucht", dass alles klappt, "aber das war Ben egal", behauptet der Insider. Sie umgebe sich mit Familie, Freunden und ihren Kindern und schaffe es "immer eine positive Perspektive" einzunehmen: "Die Scheidung ist schwierig für sie, aber sie findet immer einen Weg, um weiterzumachen."

Erste Spannungen in den Flitterwochen?

Schon Anfang der 2000er-Jahre waren Jennifer Lopez und Ben Affleck ein Paar, sie hatten ihre ursprüngliche Verlobung jedoch damals aufgelöst. Viele Jahre und zwei Ehen später, hatten sie doch noch einmal zusammengefunden und im Sommer 2022 geheiratet. Affleck ging zuvor im Jahr 2005 mit seiner Schauspielkollegin Jennifer Garner (52), mit der er die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) hat, den Bund der Ehe ein. Lopez hingegen heiratete 2004 ihren damals neuen Partner Marc Anthony (55) und wurde Mutter der Zwillinge Max und Emme (16).

Wie US-Medien jedoch kürzlich übereinstimmend vermeldeten, habe Lopez im August die Scheidung eingereicht und als Datum der Trennung den 26. April 2024 angegeben. Über Beziehungsprobleme zwischen den beiden war in den vergangenen Monaten zuvor vielfach spekuliert worden. Schon während der Flitterwochen am Comer See in Italien habe es offenbar erste Probleme gegeben. Ein Insider berichtete der "Page Six", dass Affleck angeblich unglücklich über die vielen Paparazzi war, die sie dort verfolgten. Wenn die beiden nicht gerade von Kameras beobachtet wurden, "sprachen sie in der Zeit, die die glücklichste ihres Lebens sein sollte, kaum miteinander", behauptete die anonyme Quelle.