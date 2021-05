Ben Affleck: Liebesbriefe an Jennifer Lopez schon im Februar?

Ben Affleck und Jennifer Lopez (hier im Jahr 2003) waren knapp zwei Jahre lang ein Paar. (rto/spot)

11.05.2021 21:49 Uhr

Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen seit zwei Wochen wieder anbandeln. Angeblich umgarnt Affleck seine Ex-Verlobte aber schon viel länger. Und auch ein alter Freund meldet sich zu Wort.

Nachdem Jennifer Lopez (51, „On the Floor“) und Ben Affleck (48, „Good Will Hunting“) das vergangene Wochenende zusammen verbracht haben, brodelt die Gerüchteküche heftig. Seit rund zwei Wochen kursieren Gerüchte um ein Liebescomeback zwischen dem US-Superstar und dem Oscarpreisträger. Wie das US-Promi-Portal „TMZ“ jetzt berichtet, soll Affleck aber schon viel früher damit begonnen haben, Lopez zu umgarnen.

Mailverkehr?

Der 48-Jährige soll seiner Ex-Verlobten demnach zahlreiche E-Mails geschrieben haben, als sie im Februar für den Film „Shotgun Wedding“ in der Dominikanischen Republik vor der Kamera stand. Ein Insider will der Seite verraten haben, dass die E-Mails weit mehr als nur ein harmloser Austausch zwischen zwei Freunden gewesen sein sollen. Bis Ende April, bis die Dreharbeiten beendet waren, seien Nachrichten ausgetauscht worden, heißt es weiter. Zu einem Treffen soll es aber nicht gekommen sein.

Das Pikante daran: Im Februar war Lopez noch mit dem ehemaligen Baseballprofi Alex Rodriguez (45) verlobt. Erst Mitte April hatten sie ihre Beziehung in einem gemeinsamen Statement für gescheitert erklärt.

Einer würde sich freuen…

Ein gemeinsamer Freund würde sich über ein Liebescomeback der beiden zumindest freuen: Matt Damon (50). Dieser war am Dienstag in der Früh (11. Mai) per Video in die „Today Show“ zugeschaltet – und wurde von den Moderatorinnen prompt ausgequetscht. „Ich habe es gerade zum ersten Mal gehört“, wiegelt Damon zunächst ab, aber es sei eine „faszinierende“ Meldung. „Ich hoffe, es ist wahr. Ich liebe sie beide. Das wäre fantastisch“, so Damon zum Schluss.

“I love them both. I hope it’s true. That would be awesome.” -Matt Damon on speculation that Jennifer Lopez and Ben Affleck have rekindled their relationship pic.twitter.com/GPbmZX9fQT — TODAY (@TODAYshow) May 11, 2021

Ben Affleck und Jennifer Lopez waren von 2002 bis 2004 ein Paar und sogar verlobt.