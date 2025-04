Film Ben Affleck: ‚The Accountant‘-Figur hat ihn ’nie verlassen‘

Ben Affleck - The Flash premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 18:00 Uhr

Ben Affleck sagt, dass Christian Wolff, sein Charakter aus ‚The Accountant 2‘, ihn „nie verlassen“ hat.

Der 52-jährige Star, der den autistischen Buchhalter erstmals in dem ursprünglichen Actionthriller von 2016 spielte, wird seine Rolle in der kommenden Fortsetzung wieder aufnehmen. In dem Film wird sich der Charakter mit seinem entfremdeten, aber hochgradig tödlichen Bruder Braxton (Jon Bernthal) zusammentun, um mysteriöse Attentäter aufzuspüren.

In seiner Rede auf der CinemaCon sagte Affleck dem Publikum: „Es fühlt sich großartig an, die Geschichte von ‚The Accountant‘ fortzusetzen. Ich bin begeistert, diese Rolle wieder mit dieser großartigen Besetzung zu spielen. In gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass diese Figur mich nie verlassen hat.“ Daniella Pineda stößt als Anaïs zur Besetzung dazu und hat versprochen, dass ihre Figur in der Lage sein wird, sich gegen Wolff zu behaupten. Sie deutete an: „Ich habe einige ziemlich brutale Kampfszenen, die auf euren Bildschirmen fantastisch aussehen werden.“ Und obwohl Bernthal andeutete, dass Wolff seinen Bruder Braxton an seiner Seite braucht, ist Affleck nicht überzeugt. Er scherzte: „Das ist nicht notwendig. Das ist nützlich.“

Affleck gab kürzlich zu, dass ihm der Dreh der Stuntszenen am Set „nicht leicht gefallen“ sei. Er erzählte ‚AccessHollywood‘: „Es war nicht einfach für mich, besonders mit einem Typen wie Jon [Bernthal], der so spektakulär darin ist. Cynthia [Addai-Robinson] hat einen unglaublichen Job gemacht, Daniella [Pineda] ist super bada** in dem Film, also habe ich einfach versucht, mitzuhalten.“ Regisseur Gavin O’Connor habe außerdem einen großartigen Job in Sachen Actionsequenzen gemacht: „Es sind nicht nur Actionszenen um ihrer selbst willen. Ich glaube nicht, dass es interessant ist, nur zu sehen, wie Menschen schießen oder ein Auto umkippt oder etwas von selbst explodiert.“