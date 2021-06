Ben Afflecks Ex Lindsay Shookus: Was geht da mit J.Lo’s Ex Alex Rodriguez?

Ben Afflecks Ex Lindsay Shookus: Was geht da mit J.Lo's Ex Alex Rodriguez?

22.06.2021 15:00 Uhr

Es wird immer bizarrer im Beziehungsgeflecht um Jennifer Lopez. Ben Afflecks Ex wurde mit Alex Rodriguez, dem Ex von J.Lo gesichtet.

Lindsay Shookus, die zuvor mit dem „Batman v Superman: Dawn of Justice“-Darsteller zusammen war, der seither mit Alex’ Ex Jennifer Lopez zusammengezogen ist, wurde am Wochenende mit dem Fernsehproduzenten Alex Rodriguez gesichtet, als er mit ihr ihren Geburtstag feierte.

Ein Video zeigt nicht alles

Ein Insider erzählte gegenüber der „Bizarre“-Kolumne der britischen Boulevard-Postille „The Sun“: „Das wird sicherlich die Augenbrauen bei einigen hochziehen, da Ben und Jennifer so öffentlich wieder zusammen sind. Wie stehen da die Chancen, dass sich ihre beiden Ex-Partner jetzt miteinander verabredet haben? Dadurch begannen sich viele Spekulationen in der Mühle der Gerüchte zu drehen.“

Ein Videoclip der Party zeigt offenbar Lindsay und Alex bei den intimen Feierlichkeiten in den Hamptons wie sie nebeneinandersitzen, während der Zauberer Josh Beckerman die Gäste mit seinem Können beeindruckt.

Nichts dran an den Gerüchten um Alex Rodriguez?

Ein Pressesprecher des Baseballstars hat jedoch darauf bestanden, dass die Gerüchte nicht stimmen sollen. „Da ist absolut nichts dran. Sie sind seit 15 Jahren befreundet“, so der Sprecher von Rodriguez. Die Neuigkeiten folgen auf die Aussage eines Insiders, dass Ben und Jennifer im Moment „unzertrennlich“ sein sollen. Der Insider enthüllte vor kurzem, dass Jennifer noch nie so glücklich gewesen sei und auch ihre Kinder von Ben begeistert sein sollen. (Bang)