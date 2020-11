17.11.2020 06:30 Uhr

Ben Dolic verzichtet auf den ESC 2021

Ben Dolic, der 2020 mit "Violent Thing" beim ESC antreten sollte, will sich nicht weiter um eine Teilnahme im kommenden Jahr bemühen.

Ben Dolic (23) hätte Deutschland 2020 in Rotterdam mit dem Song „Violent Thing“ beim ESC vertreten sollen. Die Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt. Nun gab der Sänger auf Instagram bekannt, dass er am Auswahlverfahren für den Eurovision Song Contest 2021 nicht weiter teilnehmen will.

„Ich habe jeden Moment der Eurovision-Reise genossen und schätze jeden, der an mich geglaubt hat und bei jedem Schritt dabei war“, so Dolic in seinem Post. Dann erklärt er: „Meine Karriere hat eine andere Richtung eingeschlagen! Ich bin als Künstler so sehr gewachsen und es gibt noch so viel mehr, was ich erreichen möchte.“ Er habe beschlossen, nächstes Jahr nicht am ESC teilzunehmen. „Es war eine harte und schwierige Entscheidung, aber die richtige zu diesem Zeitpunkt.“ An den Künstler, der ausgewählt wird, Deutschland in Rotterdam 2021 zu vertreten“, schrieb er: „Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute! Genieße die Reise!“

Wer singt für Deutschland?

41 Länder werden am Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam teilnehmen. Das Finale soll am 22. Mai über die Bühne gehen. Wer Deutschland 2021 vertreten wird, werden zwei Jurys – die Experten-Jury und die Eurovisions-Jury – entscheiden.

(hub/spot)