18.12.2020 16:55 Uhr

Ben Stiller dreht Drama über korrupte Polizisten

Hollywood-Tausendsassa Ben Stiller soll bei dem neuen Drama "The Seven Five" Regie führen.

Der 55-jährige Schauspieler und Filmemacher ist Berichten des Branchenmagazins „Collider“ zufolge in Gesprächen, um das Krimidrama zu inszenieren, das sich um eine korrupte Gruppe von Polizisten in New York dreht.

Darum geht’s

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Dokumentarfilm von Tiller Russell aus dem Jahr 2014. Er erzählt die Geschichte eines korrupten NYPD-Bezirks in den 1980er Jahren und seines Anführers Michael Dowd, der 1992 zusammen mit einer Handvoll anderer Polizisten verhaftet wurde, die Geld und Drogen gestohlen hatten. Am Ende saß er 14 Jahre im Gefängnis und seine Verhaftung deckte die weit verbreitete Korruption bei der New Yorker Polizei auf.

Diese Stars sind dabei

Sony hatte sich ursprünglich die Rechte an dem Projekt gesichert und Yann Demange als Regisseur und Scott Frank als Drehbuchautor verpflichtet, der Plan wurde allerdings nie verwirklicht. Nun soll Ben Stiller hinter der Kamera stehen und gemeinsam mit Tony McNamara an einem neuen Entwurf des Drehbuchs arbeiten. Aaron Taylor-Johnson und Nicholas Hoult sollen für die Rolle des Michael Dowd in Betracht gezogen werden. (Bang)