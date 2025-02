Stars Ben Stiller: Er unterstützt die schauspielerischen Ambitionen seiner Kinder

Ben Stiller erzählte, dass er die schauspielerischen Ambitionen seiner Kinder trotz seiner Ängste voll und ganz unterstützt.

Der 59-jährige Schauspieler hat mit seiner Frau Christine Taylor die Kinder Ella (22) und Quinlin (19) und verglich seine Einstellung dazu, dass seine Kinder in seine Fußstapfen treten könnten, mit der Art und Weise, wie seine eigenen Eltern Jerry Stiller und Anne Meara damit umgingen, als er ihre Karrieren nachahmen wollte.

Der Darsteller verriet in einem Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich fühle wahrscheinlich, was meine Eltern gefühlt haben. Ich erkenne ihr Talent und ihren Wunsch, das zu machen, und ich unterstütze es hundertprozentig. Und ich weiß auch, dass es ein hartes Geschäft ist, und als beschützender Elternteil will man nicht, dass seine Kinder unter den Schlägen und Pfeilen leiden müssen.“ Der ‚Zoolander‘-Prominente sei erfreut darüber, dass seine Kinder vom Filmgeschäft nicht abgeschreckt wurden, obwohl sie die Auswirkungen seiner eigenen Karriere auf ihn als Vater bemerkten. Ben und Christine sind seit über zwei Jahrzehnten verheiratet, aber das Paar war etwa drei Jahre lang voneinander getrennt, bevor sie sich während der COVID-19-Pandemie wieder versöhnten.