Film Ben Wang: Er spielt in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ mit

Ben Wang - Avalon - 2025 - CinemaCon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Ben Wang hat sich der Besetzung von ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ angeschlossen.

Der 25-jährige ‚Karate Kid: Legends‘-Schauspieler unterschrieb einen Vertrag, um die Rolle des Wyatt Callow in der kommenden Verfilmung des gleichnamigen Romans von Suzanne Collins aus dem Jahr 2025 zu spielen, darüber berichtet ‚Variety‘.

Wang wird in dem kommenden Film an der Seite von Joseph Zada ​​mitspielen, der Haymitch Abernathy verkörpert, der zuvor von Woody Harrelson in den ursprünglichen ‚Tribute von Panem‘-Filmen dargestellt wurde. Whitney Peak wird Abernathys Freundin Lenore Dove Baird spielen. Maya Hawke übernimmt den Part von Wiress, die ehemalige ‚Tribute von Panem‘-Championesse, die als Mentorin für die Mitglieder von Distrikt 12 fungiert. Mckenna Grace hat die begehrte Rolle der Distrikt-12-Tribute Maysilee Donner ergattert. Die Besetzung wird durch Jesse Plemons und Kelvin Harrison Jr. abgerundet, die Plutarch Heavensbee bzw. Beetee spielen. ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ ist der zweite Teil von Collins‘ ‚Tribute von Panem‘-Prequel-Trilogie. Die Geschichte spielt in der Welt von Panem, 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten ‚Tribute von Panem‘-Romans.