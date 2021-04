Benedict Cumberbatch ist der Star der Netflix-Serie „The 39 Steps“

Benedict Cumberbatch wird die Hauptrolle in einer Netflix-Serie übernehmen. (jom/spot)

10.04.2021 16:30 Uhr

"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch wird die Hauptrolle in einer Netflix-Thrillerserie übernehmen. "The 39 Steps" basiert auf einem Romanklassiker, der bereits als Hitchcock-Film zu sehen war.

Der Streamingdienst Netflix hat sich die Miniserie „The 39 Steps“ gesichert. „Doctor Strange“-und „Sherlock“-Star Benedict Cumberbatch (44) wird darin die Hauptrolle übernehmen, wie unter anderem „The Hollywood Reporter“ berichtet.

Die Thrillerserie basiert auf dem Spionageroman „Die neununddreißig Stufen“ (im Original: „The Thirty-Nine Steps“) des schottischen Schriftstellers John Buchan (1875-1940) aus dem Jahr 1915. Alfred Hitchcock (1899-1980) hat mit „Die 39 Stufen“ (1935) das Buch bereits verfilmt. In der Netflix-Serie wird der Roman in die Neuzeit gebracht. Cumberbatch spielt Richard Hannay, einen gewöhnlichen Mann, der in eine große Verschwörung gerät, die eine neue Weltordnung herbeiführen soll. Der Schauspieler wird auch im ausführenden Produzententeam sein. Edward Berger (51, „Patrick Melrose“) wird Regie führen, als Autor wird Mark L. Smith („The Revenant“) genannt.