Benedict Cumberbatch über „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“

11.03.2021 22:10 Uhr

Der britische Kinostar Benedict Cumberbatch hat es geliebt mit dem US-Regisseur Sam Raimi an der "Doctor Strange"-Fortsetzung zu arbeiten.

Der 44-jährige Schauspieler spielt im kommenden Marvel Cinematic Universe (MCU) Film „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ erneut die Rolle des Dr. Stephen Strange.

Lob für den Regisseur

Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur hat er sehr genossen, nicht zuletzt, da Raimi nach der ‘Spider-Man’-Trilogie mit Toby Maguire in der Titelrolle Erfahrung mit Superhelden-Blockbustern hat. „Sam, unglaublich. Er ist so kollaborativ. Gott, er kommt mit dem Gepäck einer Ikone. Er ist eine unglaubliche Wucht, besonders in diesem Genre. Aber er ist so bescheiden, er ist so nett, er ist so wertschätzend, man will ihm wirklich dienen. Und Junge, wenn er glücklich ist, weißt du, dass du etwas richtig gemacht hast. Er ist so gut darin, dich dorthin zu bringen und es dorthin zu bringen“, schwärmt Benedict Cumberbatch im Gespräch mit „Collider“.

Raimi ersetzt Scott Derrickson

Sam Raimi übernahm die Regie des Films, nachdem Scott Derrickson – der den ersten „Doctor Strange“-Film inszenierte – aufgrund von „kreativen Differenzen“ mit dem Studio von dem Projekt zurücktrat. Der geplante Kinostart ist am 24. März 2022.

Als nächstes ist Benedict Cumberbatch neben Rachel Brosnahan ab 15. April im Thriller „Der Spion“ zu sehen. (Bang/KT)

Sam Raimi: Seine 7 bekanntesten Regie-Arbeiten

1981: Tanz der Teufel (The Evil Dead)

1987: Tanz der Teufel II

1992: Armee der Finsternis

2002: Spider-Man

2004: Spider-Man 2

2007: Spider-Man 3

2013: Die fantastische Welt von Oz