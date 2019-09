Benji Madden mit süßem Geburtstagsgruß an Gattin Cameron Diaz

Benji Madden zollte seiner „schönen“ Frau Cameron Diaz an ihrem 47. Geburtstag (30. August) Tribut. Der Good Charlotte-Rocker, der 2015 den Bund der Ehe mit der Schauspielerin einging, wandte sich via Instagram an die Öffentlichkeit, um einen Schwarzweiß-Schnappschuss des Paares während einer Schiffsreise zu teilen und den Anlass gebührend zu feiern.

Er erklärte, „für immer“ ihres zu sein und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine schöne Frau. Du verdienst alles Gute, das das Universum zu geben hat. Ich bin für immer dein, für viele mehr, Baby.“

Quelle: instagram.com

Diaz sprach kürzlich im Rahmen eines seltenen Interviews über ihre Ehe und nannte den 40-jährigen Benji den „großartigsten Menschen“.

Der Mann an ihrer Seite

‚InStyle‘ sagte sie: „Ich möchte einfach bessere, stärkere Freundschaften mit den Menschen aufbauen, die bei mir sind. Natürlich beinhaltet das meinen Ehemann. Ihn zu heiraten war die beste Sache, die mir jemals passiert ist. Mein Ehemann ist der Beste. Er ist der großartigste Mensch und er ist mein großartiger Partner. Die Ehe ist definitiv hart und sie ist viel Arbeit. Du brauchst jemanden, der willens ist, die Arbeit mit dir zu machen, weil es kein 60-40 innerhalb einer Ehe gibt. Es ist 50-50, Punkt. Immer.“

Der ‚Bad Teacher‘-Star war sich nicht sicher, ob er „bereit“ für die Ehe war, als er mit Benji Ringe austauschte. Cameron wusste allerdings immer, dass ihr Liebster „besonders“ war, wie sie weiter berichtete: „Er ist einfach ein guter Mann. Da gibt es keinen Sch***. Es ist wirklich erfrischend. Ich bin dankbar für ihn.“