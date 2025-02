Erstes Kind für die Schauspielerin „Bergdoktor“-Star Andrea Gerhard: Das Baby ist da!

Andrea Gerhard und David Wehle freuen sich über Familienzuwachs. (ncz/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 16:16 Uhr

Andrea Gerhard und David Wehle sind erstmals Eltern geworden. Die Geburt ihres Sohnes gab die "Bergdoktor"-Darstellerin auf Instagram bekannt.

Schauspielerin Andrea Gerhard (41) ist erstmals Mutter geworden. Das gab die "Bergdoktor"-Darstellerin am Donnerstag auf Instagram bekannt. "Mit Stolz und großer Freude dürfen wir euch die Geburt unseres Sohnes verkünden. Wir nennen ihn hier liebevoll: Glückskeks", schrieb Gerhard zu einer Reihe an Schwarz-Weiß-Fotos. "Wir sind mehr als verliebt und lernen uns Stück für Stück besser kennen."

Ein Foto zeigt Gerhard neben dem Vater des Kindes, Schauspieler David Wehle, der den gemeinsamen Sohn im Arm hält, die beiden blicken das Baby verliebt an. Auf einem weiteren Bild bilden die beiden mit ihren Händen ein Herz um die Füßchen des Kleinen, ein drittes Foto zeigt, wie eine kleine Hand den Daumen von Gerhard umschließt.

"Uns geht's allen super, wir sind gesund und können gar nicht fassen, dass unsere kleine Familie jetzt aus vier Mitgliedern besteht", schreibt die 41-Jährige und meint damit auch ihre Familienhündin, die schon im September 2024 Teil der Schwangerschaftsankündigung war.

Andrea Gerhard teilt Selfie direkt nach Geburt

In ihrer Instagram-Story teilte Andrea Gerhard zudem ein Selfie, das sie offenbar kurz nach der Geburt im Krankenhausbett zeigt. "Naaaaa… was denkt ihr, was hier kurz vorher passiert ist?", fragte sie ihre Followerinnen und Follower und gab anschließend die Geburt bekannt. Wann das Kind zur Welt kam, enthüllte die Schauspielerin nicht.

Andrea Gerhard verkörperte von 2019 bis 2024 die selbstbewusste Arzthelferin Linn Kemper in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Im Februar 2024 wurde ihre letzte Folge ausgestrahlt. Kindsvater David Wehle ist ebenfalls Schauspieler und zudem Regisseur: Der Österreicher war unter anderem in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen, spielte zudem viele Rollen am Theater. Gemeinsam betreibt das Paar zudem den Podcast "Zwei vor Zwölf" über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.