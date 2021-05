Bergsteigerikone Reinhold Messner will wieder heiraten

Reinhold Messner will noch einmal "Ja" sagen (rto/spot)

11.05.2021 20:28 Uhr

Reinhold Messner möchte wieder heiraten. Die Bergsteigerikone will noch im Mai seiner Lebensgefährtin Diane Schumacher das Jawort geben.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (76) will noch einmal vor den Traualtar treten. Der 76-Jährige wird noch im Mai 2021 seiner Lebensgefährtin Diane Schumacher (41) das Jawort geben. Über die bevorstehende Hochzeit berichtete zuerst die „Südtiroler Tageszeitung“.

Messner und Schumacher sollen dem Bericht zufolge seit anderthalb Jahren liiert sein. Ein großes Fest wird es allerdings nicht geben. Nur der engste Familien- und Freundeskreis darf an der Vermählung in der Vinschger Gemeinde Kastelbell-Tschars in Südtirol teilnehmen.

Für Messner wird es die dritte Ehe werden. Über zehn Jahre war er zuvor mit Sabine Stehle verheiratet. Im August 2019 trennte sich das Paar. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Davor war Messner von 1972 bis 1977 mit Uschi Demeter verheiratet.