22.12.2020 23:00 Uhr

Bericht aus Los Angeles: Palmen und Plexiglas

Hollywood, Malibu und jede Menge Stars. Los Angeles gilt seit Jahren als Sehnsuchtsort für Millionen Touristen und als Heimat der Superreichen. Doch Palmen, Strand und Meer sind im Jahr 2020 nicht mehr das Aushängeschild der pulsierenden Metropole.

Für Millionen von Menschen hält die Corona-Pandemie zu Weihnachten ein äußerst unerwünschtes Geschenk bereit: ein weitreichender Lockdown, der noch mindestens bis zum 28. Dezember gelten soll. Der Grund: Das medizinische Personal kann die Anzahl von COVID-Patienten nicht mehr versorgen, da kalifornische Krankenhäuser einer Explosion von neuen Fällen gegenübersteht, die das staatliche Notfallversorgungssystem zu überwältigen droht. Kurz vor Weihnachten sind die Krankenhaus-Einlieferungen von Corona-Patienten doppelt so hoch wie im Juli.

Mund- und Nasenschutz sind der letzte Schrei

Hinzu kommt, dass die Zahl der Todesopfer in und um Los Angeles immer weiter zu steigen scheint. Statt teurer Botox-Unterspritzungen sind Mundschutz und Desinfektionsmittel das neue It-Accessoire der Stadt der Engel. Wo im vergangenen Jahr Touristen in Sightseeing-Bussen durch die belebten Straßen fuhren, werden Hotspots wie Venice Beach von einer Welle an Obdachlosen überrollt. Die viel zu hohen Mietpreise sind geblieben, die Einnahmen schon seit Monaten weg.

Statt freundlicher “Hello”-Rufe wird der Mindestabstand von 1,5 Metern quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit eingehalten – auch beim Gassi gehen und Wandern in den Hollywood Hills. Restaurantbesuche? Eine blasse Erinnerung aus längst vergangenen Tagen. Kurz vor der Weihnachtszeit machen auch die Friseure, Nagelstudios und Kosmetiksalons erneut dicht.

Der „Walk Of Fame“ ist leergefegt

Touristen sucht man im Jahr 2020 ebenso vergeblich wie Toilettenpapier. Der sonst so überlaufene Hollywood “Walk of Fame”, auf dem sich Sterne und Fußabdrücke von Entertainment-Größen wie Marilyn Monroe und Frank Sinatra verstecken, ist wie leergefegt.

Die Luxushotels am legendären “Sunset Boulevard” warten wie auf heißen Kohlen auf die zahlende Kundschaft, die in diesem Jahr wohl nicht mehr kommen wird. Der schillernde “Rodeo Drive” in Beverly Hills strahlt zwar pure Festtagsstimmung aus, gemäß dem Motto: Nicht kleckern, sondern klotzen!

Vorgezogener Winterschlaf in der Westküstenmetropole

Doch selbst die Fülle an Lichtern und Weihnachtskugeln kann die traurige Gewissheit nicht überstrahlen: Los Angeles befindet sich seit Monaten im vorgezogenen Winterschlaf. Besonders schwer getroffen hat dies die Filmbranche. Hunderttausende Freischaffende, die in den vorherigen Jahren auf diversen Filmsets beschäftigt waren, warten vergeblich auf ein Jobangebot.

Einige ausgewählte Produktionen sind zwar mittlerweile wieder bei der Arbeit, doch auch hier herrschen im Corona-Jahr strenge Regeln: Mindestabstand, Mundschutz, Mindestpersonenanzahl. Wer gegen die Regeln verstößt, kann für den Komplettausfall eines ganzen Filmprojektes sorgen!

Galerie

Die Stars haben sich verschanzt

In Los Angeles ansässige Stars wie Jennifer Garner und George Clooney haben sich seit Monaten in ihren Luxusvillen verschanzt.

Wenn sie ihre sicheren vier Wände verlassen, dann nur für kurze Supermarkt-Einkäufe samt Gummihandschuhen und jeder Menge Desinfektionsmittel. Das Leben in Los Angeles gleicht einer Zombieapokalypse aus einem klassischen Hollywood-Drehbuch, dessen letztes Kapitel noch längst nicht geschrieben ist. (Natascha Wittmann für klatsch-tratsch.de)