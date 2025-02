Filmfestspiele sind eröffnet Berlinale: Hollywood-Glamour in der Hauptstadt

Tilda Swinton in Berlin für die 75. Berlinale. (rho/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 23:22 Uhr

Die Berlinale ist eröffnet! Hollywood gibt sich die Ehre und kommt in die deutsche Hauptstadt. Am Eröffnungsabend wurde Tilda Swinton mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet.

Hollywood ist in der Hauptstadt gelandet: Die 75. Berlinale ist gestartet! Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier der Internationalen Filmfestspiele in Berlin war der glamouröse Auftritt der Leinwand-Heldin Tilda Swinton (64). Für den emotionalsten Moment sorgte jedoch ein Foto. Deutsche Stars wie Andrea Sawatzki (61), Christian Berkel (67), Ulrich Matthes (65) und weitere erinnerten auf dem roten Teppich mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie in der Hand an die israelische Geisel David Cunio. Auch die neue, US-amerikanische Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle (55) zeigte sich mit einem Bild Cunios.

Goldener Ehrenbär für Tilda Swinton

Am ersten Abend des mehrtägigen Spektakels schritt Topstar Swinton im bodenlangen, dunkelblauen Mantelkleid über den roten Teppich bei eisigen Temperaturen. Sie wurde während der Eröffnungszeremonie für ihr Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Moderiert wurde die Gala von Désirée Nosbusch (60). Wer noch am ersten Tag des international anerkannten Filmfests auf dem roten Teppich glänzte:

"Game Of Thrones"-Star Sibel Kekilli (44) überraschte im schwarzen Smoking, Model Toni Garrn (32) verzauberte in einem knöchellangen Kleid aus rosa Seide mit passendem zarten Cape. Auch Emilia Schüle (32) setzte auf Rosé und ließ dabei ihre Spitzenunterwäsche blitzen. Matthias Schweighöfer (43) musste teils allein vor die Fotografen treten obwohl auch Freundin Ruby O. Fee (29) über den Red Carpet schritt. Außerdem wurde der preisgekrönte Regisseur Tom Tykwer (59) mit Spannung erwartet, der mit "Das Licht" seinen ersten Film seit neun Jahren vorführte.

Noch mehr Hollywood-Hochkaräter am Wochenende erwartet

Timothée Chalamet (29) soll am Freitagabend seine Bob-Dylan-Filmbiografie "Like A Complete Unknown" persönlich vorstellen. "Twilight"-Frauenschwarm Robert Pattinson (38) präsentiert am Samstag die Science-Fiction-Komödie "17 Mickey". Benedict Cumberbatch (48) zeigt "The Thing with Feathers" und Margaret Qualley (30) sowie Ethan Hawke (54) kommen mit "Blue Moon" an die Spree.