Berliner Lollapalooza-Festival erneut abgesagt

Das Lollapalooza Festival in Berlin fand zuletzt 2019 statt.

01.07.2021 19:00 Uhr

Bis zuletzt hatten Musikfans darauf gehofft, bei Lollapalooza diesen Sommer wieder richtig feiern zu können. Doch die Veranstalter sehen sich erneut gezwungen, das Berliner Festival abzusagen.

Das Musikfestival Lollapalooza in Berlin ist coronabedingt im zweiten Jahr in Folge abgesagt worden. Eine Sprecherin des Festivals bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag entsprechende Informationen auf der Homepage.

Bis zum letzten Moment sei alles versucht worden, um ein unvergessliches Festival im Herzen von Berlin zu feiern, hieß es. Wegen der Pandemie-Situation sei aber zunehmend klar geworden, dass ein spektakuläres Festivalwochenende in diesem Jahr nicht möglich sei.

Bei der jüngsten Lollapalooza-Ausgabe vor zwei Jahren waren für die beiden Tage im Berliner Olympiastadion rund 85.000 Eintrittskarten verkauft worden. „Wir werden 2022 stärker und lauter als jemals zuvor zurückkehren“, kündigten die Veranstalter an.