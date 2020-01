Berliner Panda-Babys sind fit für den Besucheransturm

Den Berliner Panda-Zwillinge Meng Yuan und Meng Xiang steht der erste große Auftritt vor Besuchern bevor. Doch dafür müssen die süßen Mini-Bären noch auf Herz und Nieren geprüft werde – auch Panda-Babys kommen eben nicht um einen Arzt besuch herum.

Ein kleiner Pieks von Veterinär Dr. Andreas Ochs und schon war es überstanden. Im Rahmen des Tierarzt-Checks haben die fünf Monate alten Bärenbrüder mittels Spritze einen Chip zur Identifikation bekommen. Dieser „Personalausweis“ für Tiere ist bei streng geschützten Arten Pflicht. Zusätzlich haben die Panda-Zwillinge eine Wurmkur verabreicht bekommen.

Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem überzeugte sich höchstpersönlich davon, dass die Kleinen fit für ihren ersten Ausflug sind: „Wir sind sehr zufrieden. Sie sind gesund, neugierig und folgen ihrer Mutter – sie sind mehr als bereit für ihren ersten Ausflug“, erklärt Knieriem.

Gehege wird babygerecht ausgebaut

In Vorbereitung auf ihren ersten Ausflug wurde die Innenanlage im Panda Garden „kleinpandagerecht“ umgebaut. Meng Mengs große Kletterlandschaft aus Holz wurde zu drei kleinen Kletterstationen zurückgebaut. Damit sich die Zwillinge ihre Tatzen nicht klemmen und bei ihren Erkundungstouren nirgends steckenbleiben, wurden zudem größere und kleinere Ritzen geschlossen.

Das Badebecken wurde außerdem geleert, mit einer dicken Schicht weichem Pinienmulch ausgelegt und mit Ein- und Ausstiegen versehen. Bis sich die kleinen Bären an feste Nahrung wagen, wird es zwar noch etwa zwei bis vier Monate dauern, ihre kleinen spitzen Zähnen probieren sie aber jetzt schon an Bambusstangen aus. Für Meng Yuan und Meng Xiang steht jetzt für ihren ersten Ausgang am Donnerstag nichts mehr im Weg.

Am 31. August 2019 hat Panda-Dame Meng Meng (6) zwei Baby-Pandas (Gewicht: 186 g und 136 g) zur Welt gebracht. Der Vater Jiao Qing (9) ist bei der Aufzucht – wie für Große Pandas typisch – nicht beteiligt.