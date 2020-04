Bernie Ecclestone wird mit 89 noch mal Vater

Bernie Ecclestone wird zum vierten Mal Vater. Der frühere Formel-1-Boss und seine 45 Jahre jüngere Frau Fabiana Flosi erwarten im Juli ihr erstes gemeinsames Kind, einen kleinen Jungen.

In den vergangenen Tagen konnte er sich offenbar kaum damit zurückhalten, die News an die Presse zu bringen. Im Gespräch mit der britischen Nachrichtenagentur „PA Media“ verriet der 89-Jährige, er werde wieder Vater: „Ich sehe keinen Unterschied zwischen 89 und 29. Du hast die gleichen Probleme. Es ist also alles in Ordnung.“

Ecclestone erklärte dann gegenüber dem britischen ‚Telegraph‘, dass er sich mit seiner Frau „im Moment noch in Brasilien aufhalte. „Wir müssen also noch eine Weile warten und sehen, ob der Kleine in Brasilien oder in England auf die Welt kommen wird“. Diesmal fühle er sich als Vater aber „ein bisschen entspannter“. Laut dem „Independent“ witzelte Ecclestone später noch, dass er hofft, sein Sohn würde „bald lernen, Backgammon zu spielen“.

„Hoffentlich will er nie in die Formel 1“

Seine brasilianische Ehefrau bleibt da ein wenig besonnener. „Wie alle Eltern haben wir nur einen Wunsch: Das Kind muss gesund geboren werden“. Die 44-Jährige fügte dann aber noch augenzwinkernd hinzu: „Hoffentlich wird er nie die Absicht zum Ausdruck bringen, etwas mit der Formel 1 tun zu wollen“.

Es wird Ecclestones erster Sohn sein. Er ist bereits Vater der Töchter Petra (31) Tamara (35) und Deborah (64).

Der ‚Telegraph‘ berichtete außerdem, dass Ecclestone fünf Enkelkinder und ein Urenkelkind habe. Doch was sagen denn die Töchter zur neuen Frau und zu den Babynews von Papa? „Tamara ist absolut begeistert“, so eine Quelle gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Ecclestone heiratete die Marketingchefin, die stolze 48 Jahre älter ist, im Jahr 2012. Zuvor war er mit Ivy Bamford verheiratet, mit der er seine Tochter Deborah gemeinsam hat, Slavica Radi ist die Mutter von Tamara und Petra.