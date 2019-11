Bert und Ginger Wollersheim haben’s wieder getan?

Ich-Darsteller Bert Wollersheim heiratet seine Ginger erneut. Der 68-Jährige und seine Frau gaben sich bereits vor einem Jahr in Dänemark das Jawort. Seither sind die beiden noch unzertrennlicher geworden und machen auch auf dem roten Teppich kein Geheimnis aus ihrer Liebe.

Stattdessen turteln sie immer wieder miteinander rum. Angesichts ihrer Liebe wollen sie sich jetzt noch einmal die ewige Treue schwören. „Wir haben damals, als wir vor einem Jahr geheiratet haben, versprochen, dass wir jedes Jahr wieder heiraten und unser Eheversprechen erneuern“, erklärten die zwei verliebten TV-Stars jetzt gegenüber ‚Promiflash‘. Heute (15. November) wollen sie in einer Kirche in Bad Bleiberg im österreichischen Kärnten ihr Gelübde erneuern. In der Heimat von Ginger zelebrieren sie deshalb ihren großen Tag ein zweites Mal. Außerdem verrät Bert: „Wir haben einen wunderbaren Trauredner.“

Noch ein Kind?

Um sich den Traum vom perfekten Familienglück erfüllen zu können arbeiten die beiden bereits seit Ende 2018 an eigenem Nachwuchs. Um endlich Vater zu werden, suchte sich Bert sogar professionelle Hilfe und ließ seine Spermien „aufpäppeln“. Doch trotz der Sehnsucht nach einem Kind, rückte die Familienplanung zuletzt etwas in den Hintergrund. „Wir sind wirklich nonstop unterwegs. Aber jetzt muss Bert wieder ran an den Speck. Was muss, das muss“, erklärte Ginger Anfang des Monats gegenüber ‚Promiflash‘.