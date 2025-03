Stars Bert Wollersheim: Trennung von Ginger bestätigt

Bang Showbiz | 28.03.2025, 14:00 Uhr

Zwischen Bert Wollersheim und seiner Ginger ist alles aus.

Das Paar hatte im Oktober 2018 auf der dänischen Insel Aerö geheiratet. Für Bert war es die vierte Ehe, während Ginger zuvor noch nicht verheiratet war. Im verflixten siebten Ehejahr gaben die beiden nun bekannt: Sie haben sich getrennt.

„Sechs Jahre Ehe – eine lange und bedeutende Zeit, voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit“, bestätigten Bert Wollersheim (74) und Ginger (38) jetzt das Aus ihrer Beziehung gegenüber ‚RTL‘. Überrascht sind die beiden aber offenbar nicht und Bert ging sogar so weit zu verraten, dass das Paar von Anfang an gewusst habe, dass es nicht für immer zusammenbleiben würde: „Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden. Dafür ist der Altersunterschied zu groß.“

Der Altersunterschied war es allerdings auch, der Bert sicher wissen ließ, dass Ginger es ernst mit ihm meinte. Denn viel mehr als sich selbst hatte der TV-Star ihr zeitweise nicht zu bieten. „Dass sie immer an meiner Seite war, obwohl ich damals schon nicht mehr wohlhabend war“, dafür sei er dankbar. Ginger sei immer fröhlich gewesen und habe sich nie beschwert und Bert habe mit seiner „Ulknudel“ gelacht wie nie zuvor. Obwohl sich das Paar nun trennt, sind sowohl Bert als auch Ginger dankbar für die gemeinsame Zeit und die schönen Erinnerungen. Ginger fügte hinzu: „Wir haben zusammen viel gelernt, gelacht und erlebt – und auch wenn sich unsere Wege nun trennen, bleibt die Wertschätzung bestehen.“