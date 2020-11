11.11.2020 11:20 Uhr

Besondere Instagram-Premiere für „Harry Potter“-Star Rupert Grint

Rupert Grint feiert Instagram-Premiere. Für sein erstes Posting hat der "Harry Potter"-Star ein ganz besonderes Foto ausgewählt: Er zeigt sich erstmals mit seiner Tochter.

„Harry Potter“-Star Rupert Grint (32) und seine langjährige Partnerin Georgia Groome (28, „Frontalknutschen“) sind im Mai zum ersten Mal Eltern geworden. Ein halbes Jahr später präsentiert der Schauspieler seine Tochter nun offiziell der Welt und feiert damit gleichzeitig Instagram-Premiere. „Ich bin hier, um euch allen Wednesday G. Grint vorzustellen“, kommentiert er sein erstes Posting.

Das Foto, das Grint dazu veröffentlicht hat, zeigt ihn erstmals mit seiner Tochter. Er hält die kleine Wednesday im Arm, während sie friedlich an seiner Brust schläft. Seine Co-Stars aus „Harry Potter“ freuen sich über seinen Instagram-Beitritt. So kommentiert etwa Tom Felton (33) alias Draco Malfoy das Foto mit den Worten: „Willkommen, Weasley. Wurde auch Zeit.“ Zudem sendet er Liebe an Wednesday.

(cam/spot)