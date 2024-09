Gekauft und renoviert Besonderer Hauskauf: Jessica Alba rührt ihren Vater zu Tränen

Jessica Alba hat ihren Eltern eine große Freude bereitet. (jom/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 13:40 Uhr

Jessica Alba hat bereits vor einigen Jahren das "Projekt ihrer Träume" in Angriff genommen. Die Schauspielerin hat ein Haus gekauft und renoviert, um es anschließend ihren Eltern zu schenken. Bei dem Zuhause handelt es sich um ein ganz besonderes.

Vater Mark Alba und Mutter Catherine Jensen wussten von nichts: Jessica Alba (43) hat bei ihren Eltern mit einem besonderen Geschenk rührende Reaktionen ausgelöst. "Vor fast drei Jahren habe ich das Projekt meiner Träume in Angriff genommen: Ich habe meine Eltern mit dem Kauf eines Hauses überrascht", schreibt die Schauspielerin und Unternehmerin zu einem Instagram-Clip, der sie mit ihrer Kollegin Lizzy Mathis (41) aus ihrer eigenen Renovierungssendung "Honest Renovations" zeigt.

"Opa, das ist für dich"

Es sei nicht "irgendein Haus" gewesen, sondern "ein besonders sentimentales, denn es war das Haus meiner Großeltern, in dem mein Vater aufgewachsen war", schreibt sie in ihrem Posting weiter. Nachdem ihr Großvater gestorben war, wollten die Eltern laut Alba das Haus verkaufen, um die Arztrechnungen der Großmutter zu bezahlen. "Ich tat so, als würde ich ihnen helfen, es vor dem Verkauf zu renovieren, obwohl ich in Wirklichkeit die ganze Zeit geplant hatte, es für sie zu kaufen", offenbart die 43-Jährige in ihrem Posting. Sie spüre noch immer viele Gefühle, "nachdem ich dieses große Geheimnis für mich behalten habe, meine Eltern überrascht habe und dann viele, viele Monate daran gearbeitet habe, das Haus perfekt zu machen. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Opa, das hier ist für dich – wir lieben und vermissen dich mehr, als du ahnst."

Der dazugehörige YouTube-Clip zeigt einen ersten Hausrundgang von Alba mit ihren Eltern und Mathis im April 2021 im kalifornischen Claremont. Nachdem das Haus entkernt worden war und die Grundrisse festgelegt wurden, überbrachte Alba im Juni 2021 bei einem zweiten Besuch ihren Eltern die Nachricht des Hauskaufs. "Jetzt gehört das Haus, in dem du aufgewachsen bist dir, Dad", erzählt sie diesem. "Das ist so schön, Jessica, eine große Überraschung", sagt ihr Vater, der seine Tochter umarmte und ihr zu Tränen gerührt versicherte: "Er [der Großvater, Anm. d. Red.] wäre sehr stolz auf dich." In einem zweiten Teil sollen die Fans dann bald weitere Arbeiten an dem Haus zu sehen bekommen, wie Alba in dem Clip verrät. Einige Vorher-Nachher-Bilder zeigen bereits die beeindruckende Verwandlung des Zuhauses. Bei der Renovierung habe sie versucht, ihren Großvater und dessen Vermächtnis "im ganzen Haus zu verankern", erklärt Alba ihren Eltern.