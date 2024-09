Programm für psychische Gesundheit Besonderes Jubiläum ihrer Stiftung: Goldie Hawn feiert mit der Familie

Goldie Hawn (2.v.l. und r.) bekam bei einer Jubiläumsfeier familiäre Unterstützung. (jom/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 17:01 Uhr

Goldie Hawn hat ein besonderes Jubiläum ihrer "Goldie Hawn Foundation" gefeiert. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Familie und Promi-Gästen.

Goldie Hawn (78) hat am vergangenen Freitag zu einer besonderen Feierlichkeit in Beverly Hills geladen. Das Event würdigte das 20-jährige Bestehen des Programms MindUP für psychische Gesundheit ihrer Stiftung. "Seit mehr als 20 Jahren gibt unser Präventionsprogramm für psychische Gesundheit Schülern, Lehrern und Familien Instrumente für die mentale Fitness an die Hand, die eine größere emotionale Kompetenz aufbauen und die Widerstandsfähigkeit verbessern, um Herausforderungen mit Optimismus, Stärke und Mitgefühl zu begegnen", heißt es auf der Website. Nicht nur Partner Kurt Russell (73) stand Goldie Hawn an dem Jubiläumsabend zur Seite.

Diese Promis waren anwesend

Auch Tochter Kate Hudson (45), die in einer funkelnden Neckholder-Robe erschien, posierte mit der 78-Jährigen für die Fotografen. Hawn selbst trug zu dem Anlass eine Schwarz-Weiß-Kombi aus Hose und Blazer. Kurt Russell setzte auf einen schwarzen Anzug mit blauer Krawatte. Oliver Hudson (48), Goldie Hawns Sohn und Kate Hudsons Bruder, kam im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und in Begleitung von Ehefrau Erinn Bartlett (51) sowie zwei der drei gemeinsamen Kinder. Unter den Gästen befanden sich auch prominente Namen wie Martin Short (74), Demi Moore (61), Rachel Zoe (53), Melanie Griffith (67) und Fergie (49).

Oliver und Kate Hudson stammen aus der Ehe von Goldie Hawn mit Bill Hudson (74), die von 1976 bis 1982 anhielt. Die Trennung erfolgte aber bereits 1980. Bis 1983 zog die Schauspielerin die beiden Kinder überwiegend alleine groß. Dann lernte sie ihren langjährigen Partner Kurt Russell kennen. Das Paar hat nie geheiratet, bekam aber noch einen gemeinsamen Sohn, Wyatt (38). Die Ehe mit Bill Hudson war Goldie Hawns zweite: Zuvor war sie bereits von 1969 bis 1976 mit Schauspieler Gus Trikonis (86) verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos.