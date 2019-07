Best Dress of the Day (765): Natalie Portman im Romantiklook

Freitag, 19. Juli 2019 17:18 Uhr

Am Mittwochabend wurde die neue Dior-Ausstellung in Shanghai eröffnet. Schauspielerin Natalie Portman, die als Werbegesicht des „Miss Dior“-Dufts Erfolge feierte, zeigte sich anlässlich des exklusiven Events auf dem schwarzen Teppich.

Natalie Portman in Dior

Die 38-Jährige erschien in einem edlen Kleid der Luxus-Marke, welches im angesagten Boho-Stil überzeugte. Die romantische Robe setze auf einem schmalen geraden Schnitt mit einem hochgeschlossenen Oberteil sowie einem bodenlangen Tüllrock. Aufwendige Verzierungen ließen die Kreation für staunende Blicke sorgen und wirkten besonders einzigartig. Am Oberteil wurde mit Perlen und Stickereien in Blütenform gearbeitet. Die geschmackvollen Muster strahlten in Rostrot, Orange und Blau. Der Rock zog mit typischen Boho-Applikationen alle Blicke auf sich. Kleine Perlen und filigrane Muster sorgten für die sommerliche Note und verzauberten als verspielte Akzente.

Das Boho-Styling ist speziell im Sommer genau die richtige Wahl für schicke Feierlichkeiten. Frau wirkt dem Anlass entsprechend gekleidet, ohne overdressed zu sein.

Dazu wählte die schöne „Black Swan“-Darstellerin goldenen Schmuck und schwarze Ohrringe. Ihr schulterlanges Haar trug sie teilweise hochgesteckt und rundete ihren Look mit einem dezenten Makeup gekonnt ab.

Wir sind von Portmans Stilgefühl überzeugt und küren sie somit zur schönsten Frau des Tages! (HA)