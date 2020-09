10.09.2020 23:03 Uhr

Bestätigt: Auch Neve Campbell kehrt in „Scream 5“ zurück

Sie kehrt zurück: Auch Neve Campbell ist inzwischen für den fünften Teil der "Scream"-Reihe bestätigt worden. So wie Courteney Cox und David Arquette.

Sidney Prescott wird wieder um ihr Leben laufen müssen! Nachdem bereits verkündet wurde, dass sowohl David Arquette (49) als auch Courteney Cox (56) für „Scream 5“ zurück in die Kleinstadt Woodsboro kehren werden, ist nun auch die Hauptfigur der Slasher-Reihe mit an Bord. Die frohe Kunde teilte Neve Campbell (46) über ihren offiziellen Instagram-Account höchstpersönlich mit der Welt. In einem kurzen Clip, das die berühmte Ghostface-Maske zeigt, sind die Worte zu lesen: „Hallo, Sidney… erinnerst du dich an mich?“ Dazu das angepeilte Startdatum des Horrorfilms – der 14.01.22.

Quelle: instagram.com

Damit sind die drei Hauptdarsteller des Originals von 1996 und den drei Fortsetzungen wiedervereint. Einzig Mastermind Wes Craven wird keinen Einfluss auf die Neuauflage haben. Die Horror-Legende, die bei allen vier bisherigen „Scream“-Teilen Regie führte, ist im Sommer 2015 in Los Angeles an den Folgen eines Hirntumors im Alter von 76 Jahren verstorben. An seiner Stelle werden Matt Bettinelli-Olpin (42, „Ready or Not“) und Tyler Gillett (38, „Southbound“) Teil fünf als Regisseure verantworten.

(stk/spot)