Bestätigt: Georgina Fleur ist schwanger und Kubilay macht Schluss!

Bestätigt: Georgina Fleur ist schwanger und Kubilay macht Schluss!

16.03.2021 18:02 Uhr

Seit wenigen Wochen geistert das hartnäckige Gerücht umher, dass TV-Sternchen Georgina Fleur schwanger sein soll. Bisher hat sich der attraktive Rotschopf nie selbst dazu zu Wort gemeldet, doch nun tut es ihr On/Off-Verlobter Kubilay Özdemir.

Dass Georgina Fleur schwanger sein soll, heißt es schon seit mehreren Wochen. Die 30-Jährige hätte eigentlich in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ dabei sein sollen, doch die behandelnden Ärzte hatten ihr für die Teilnahme an dem Trash-Format kein grünes Licht gegeben. Hinter hervorgehaltener Hand hieß es, sie sei schwanger.

„Bei einer Routinekontrolle schwanger getestet“

Die „Bild“-Zeitung zitierte eine Insiderin mit den Worten: „Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde.“

Bisher hatte Georgina öffentlich zu den Schwangerschaftsgerüchten geschwiegen. Doch nun meldet sich ihr On/Off-Partner Kubilay Özdemir öffentlich zu Wort, der der Vater des Kindes ist. Nachdem das Paar erst gestern Abend beim Abendessen in ihrer neuen Wahlheimat Dubai mit Giulia Siegel gesichtet wurden, scheint der zuerst harmlos aussehende Abend komplett eskaliert zu sein.

„(M)eine schwangere ‚Frau‘ soll“

In seiner Insta-Story zeigt sich der 42-Jährige sichtlich entnervt und macht öffentlich Schluss mit seiner Partnerin. Mal wieder: „Ich verlasse dich! Und bedanke dich bei Julia Siegel“, heißt es in der Story. Doch nicht genug: So schießt der Unternehmer nicht nur gegen Georgina, sondern auch gegen Giulia und bestätigt gleichzeitig in seinem Wutanfall auch die Schwangerschaftsgerüchte: „Madame Siegel möchte, dass (m)eine schwangere „Frau“ Only Fans Nacktbilder machen soll …“

Und weiter: „So eine perverse Frau wie (j)Ulia Sigelx habe ich noch nie gesehen.“ Autsch! Das hat gesessen! Und als könnte dieses Posting nicht noch verstörender werden, postet Kubilay auch noch ein Bild seiner blutenden Hand.

Eine blutende Hand

Was genau passiert ist, lässt sich nicht so genau sagen. Was aber sicher ist, ist, dass das Skandal-On/Off-Pärchen gestern Abend mit Giulia Siegel und einer weiteren Person unterwegs war. Anhand der Instagram-Storys lässt sich definitiv sagen, dass der Abend sehr feuchtfröhlich war und plötzlich das Instagram-Profil von Giulia auf privat gestellt wurde.

Auch wenn nach dem schicken Dinner Georgina nicht mehr in Giulias Insta-Story zu sehen war, gab es in der Story Hinweise darauf, dass Kubi noch mit der „Temptation Island VIP“-Kandidatin und einer Freundin um die Häuser gezogen sein könnte. So hört man während Siegel eine Flasche Champagner auf Ex trinkt, eine Stimme im Hintergrund, die „Schluck! Schluck!“ ruft und die sich verdächtig ähnlich wie Kubilay anhört. Ob es danach zu einem Streit gekommen ist? Wie wir Kubi und Georgina kennen, werden sich beide schon in Kürze zu diesem Vorfall melden. (DA)