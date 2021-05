Bestätigt Khloe Kardashian hiermit Tristan Thompsons neusten Seitensprung?

Bestätigt Khloe Kardashian damit das Fremdgehen von Tristan Thompson?

09.05.2021 21:10 Uhr

Khloé Kardashian postete eine tiefgründigen Quote, welcher als ein Seitenhieb gegen Tristan Thompson verstanden werden kann.

Kann es denn wirklich war sein? Tristan Thompson (30) soll Khloe Kardashian (36) erneut betrogen haben. Bisher verneint er alle Anschuldigungen vehement.

Aber ein Posting der TV-Persönlichkeit könnte die schrecklichen Gerüchte jetzt bestätigen.

Fremdgeh-Skandal, Part 3

Erst einmal zur Erklärung. Ende April behauptete Instagram-Model Syndey Chase im Podcast „No Jumper“ zu Beginn des Jahres eine Affäre mit dem Basketball-Spieler gehabt zu haben.

Er hätte ihr gegenüber beteuert, Single zu sein. Laut ihrer Aussage hatten sie einige Dates und auch Sex. Als sie erfahren habe, dass er und Khloé anscheinend doch fest miteinander liiert sind, brach sie den Kontakt angeblich sofort ab.

Als Beweis postete sie einen Screenshot vom DMs von Khloé Kardashian an sie. Man weiß nicht genau, was in der Nachricht steht, man sah nur, dass Khloé um Geheimhaltung bat.

Inspirational-Post auf Instagram

Während Tristan Thompson die Anschuldigungen dementiert und einen Anwalt einschaltete, schwieg Khloé Kardashian bisher zu der Sache. Ein neuer Instagram-Post scheint jedoch auf den Skandal anzuspielen.

Sie schrieb: „Leute hassen es, wenn sie dir nichts anhaben können. Ich fühle mich ganz, während du einem Scherbenhaufen gleichst. Ich wünsche dir trotzdem nur das Beste.“

Die Fans fragten sich natürlich sofort, an wenn der Quote gerichtet ist? An Tristan Thompson oder an Syndey Chase?

Wie geht es Khloé?

Die meisten User auf Instagram gehen davon aus, dass der Post an Syndey Chase gerichtet war. Sie nehmen der Kardashian-Schwester aber ganz und gar ab, es ginge ihr gut.

Ein User schrieb: „Sobald sie anfängt, Zitate zu posten, wissen wir, dass es ihr nicht gut geht.“

Wahrscheinlich wittert die Person eine richtige Fährte. Denn wer kennt es nicht, gerade wenn das Drama am Siedepunk ist, postet man tiefgründige Sprüche, die einem durch die schwierige Zeit helfen.

Tristan, ein notorischer Fremdgänger?

Für viele User kommt der dritte Fremdgeh-Skandal rund um Tristan Thompson alles andere als überraschend. Sie denken, dass die TV-Persönlichkeit den Sportler endlich und für immer in den Wind schießen sollte.

Eine Userin kommentierte: „Khloe Baby, du bist blinder als Stevie Wonder, wenn es um Tristan geht.“.

Vielleicht hat sie recht. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Sydney Chase die Wahrheit sagt oder ob es sich bei der ganzen Nummer nur ein PR-Gag handelte.