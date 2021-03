Bestseller „Rechtsstaat am Ende“: Ein Oberstaatsanwalt spricht Klartext

Der Anfang März erschienene Ullstein-Titel "Rechtsstaat am Ende" ist derzeit ausverkauft. Offenbar trifft der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel den Nagel auf den Kopf.

Jeden Tag erlebt Oberstaatsanwalt Ralph Knispel den Bankrott von Recht und Gesetz aufs Neue. Hier legt er offen, wie es um die deutsche Justiz wirklich steht. Und entwickelt konkrete Ideen, mit denen sich die verlorene Macht zurückgewinnen lässt.

Polizei und Justiz dramatisch unterbesetzt

Die Zustände sind bekanntlich besorgniserregend. Seit Jahren sind Polizei und Justiz dramatisch unterbesetzt. Tatverdächtige werden aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Anteil aufgeklärter Straftaten geht zurück, Haftbefehle werden nicht vollstreckt. Die Folge: Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in unser Rechtssystem. Ralph Knispel, der seit fast drei Jahrzehnten bei der Berliner Staatsanwaltschaft tätig ist, schlägt Alarm. Er berichtet von den eklatanten Fehlentwicklungen bei der Strafverfolgung, aber zeigt auch, dass es durchaus Lösungen gibt, damit der Rechtsstaat seine Pflichten gegenüber den Bürgern wieder erfüllen kann.

„Der Rechtsstaat ist nicht mehr funktionsfähig“.

Ralph Knispel

Rechtsfreie Räume und Parallelgesellschaften?

Das Vertrauen in den Rechtsstaat wird in schöner Regelmäßigkeit erschüttert, wenn in den Medien Berichte über die kriminellen Machenschaften von Clans, über organisierte Einbrecherbanden oder über No-go-Areas in Städten erscheinen, über Viertel also, in die sich Polizeikräfte als

Vertreter der Staatsmacht – wenn überhaupt – nur noch in Gruppenstärke hineinwagen. Wenn von rechtsfreien Räumen die Rede ist, von Parallelgesellschaften, in denen offenbar nicht länger deutsches Recht gilt und in denen die Hüter über die Ordnung keine Polizeiuniform mehr tragen, sondern orangefarbene Westen mit der Aufschrift „Scharia-Polizei „.

Wenn Berichte darüber veröffentlicht werden, dass so mancher Gewalttäter nicht zur Strecke gebrachen werden kann, weil ein Verfahrensfehler vorliegt oder es wegen einer Überlastung des Gerichts gar nicht erst zu einem Prozess kommt – mangels Personals. Oder wenn ein Prozess nicht anberaumt werden kann, weil Gerichte über Jahre hinweg „austerminiert“ sind, weshalb der mutmaßliche Täter sich weiterhin seiner Freiheit erfreut.

… und die Großen lässt man laufen?

Gleichzeitig können sich viele Leute des Eindrucks nicht erwehren, dass der Parkverstoß, das Überfahren einer roten Ampel und die Geschwindigkeitsübertretung sofort und – gleichwohl völlig zu Recht – konsequent geahndet werden. Allein dass sich in Teilen der Bevölkerung das ungute Gefühl breitmacht, man verfolge die „Kleinen“ mit aller Härte und könne der „Großen“ nicht habhaft werden, ist fatal. Denn es führt unmittelbar zu einer Tatsache, die ein weiteres düsteres Licht auf den Zustand unseres Rechtsstaats wirft: der Tatsache nämlich, dass das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung und das Vertrauen in die Vertreter der Staatsmacht in den Bereichen Polizei und Justiz seit

Jahren rückläufig sind.

Gleichwohl sind nur wenige Verantwortliche bereit, öffentlich einzuräumen, dass der Bereich der Strafrechtspflege erhebliche Defizite aufweist.

Gutbetuchte sind klar im Vorteil

(…) Eine unabhängige Justiz ist einzig dem Gesetz verantwortlich. Und laut Artikel 3 des Grundgesetzes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Dennoch scheint es in der Bevölkerung Zweifel an diesem Grundsatz zu geben. Tatsächlich deckt sich dieses Gefühl der Ungleichbehandlung mit meinem langjährigen Erfahrungsschatz an vorderster Front der Justiz. Denn natürlich stehen Beschuldigte oder Angeklagte mit größerem finanziellen Hintergrund deutlich besser da als andere. Sie sind nämlich in der Lage, sich von Beginn an gleichermaßen gute wie teure Verteidiger und externe Sachverständige zu leisten, die alle mit entsprechendem Selbstbewusstsein und gerade bei großen Prozessen in beeindruckender Stärke auftreten. Schon während des Ermittlungsverfahrens konfrontieren sie Polizei und Staatsanwaltschaft mit unzähligen Anträgen und Rechtsmitteln, deren Bearbeitung vielfach sehr aufwendig ist. Und das setzt sich in etwaigen Hauptverhandlungen fort. Immer wieder erweist sich das als deutlicher Hemmschuh für zügige Verfahren und Urteile. Mit den eingangs bereits kurz skizzierten Konsequenzen.

Hinzu kommt, dass die Verteidigung sich zunehmend Hilfe von außerhalb des Gerichtssaals holt: durch „Litigation PR“. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit während eines Prozesses war hierzulande lange nur aus amerikanischen TV-Gerichtsserien bekannt, inzwischen gehört sie vielfach zum Alltag. Es geht darum, die juristische Auseinandersetzung mithilfe der Medien gezielt zu beeinflussen. Und das durchaus mit Erfolg: Gut betuchten und teils medial bestens vernetzten Beschuldigten oder Angeklagten gelingt es so immer wieder, die Pressehoheit zu erobern.

