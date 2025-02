"Ich werde an dieser Krankheit sterben" Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen unheilbar an Krebs erkrankt

Jussi Adler-Olsen wurde aufgrund seiner "Carl Mørck"-Reihe international berühmt. (dr/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 12:30 Uhr

Der dänische Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen ist an unheilbarem Knochenmarkkrebs erkrankt. In einem bewegenden Interview spricht der 74-Jährige erstmals über seine schwere Diagnose.

Niederschmetternde Diagnose für einen der erfolgreichsten Krimiautoren des Nordens: Der dänische Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen (74) ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. Das gab der 74-Jährige jetzt in einem Interview mit der Zeitung "Politiken" bekannt. "Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend", sagte der Schöpfer der erfolgreichen "Carl Mørck"-Reihe. "Also ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls."

Wie der Autor berichtet, wurde er Anfang 2024 in die Klinik eingeliefert. Nach der Erstbehandlung im Krankenhaus Herlev folgte ein fast sechsmonatiger Aufenthalt in der spezialisierten Abteilung der renommierten Kopenhagener Klinik. Noch immer müsse sich Adler-Olsen einer Chemotherapie unterziehen und bekomme Morphin verabreicht.

Nicht seine erste Krebserkrankung

Bereits im vergangenen März hatte der Autor alle Termine absagen müssen, darunter auch eine geplante Lesereise durch Deutschland. Damals war offiziell von schweren Rückenproblemen die Rede gewesen. Es war nicht Adler-Olsens erste Begegnung mit der schweren Krankheit – bereits 2000 war bei ihm Darmkrebs diagnostiziert worden, 2009 folgte die Diagnose Prostatakrebs.

Trotz seiner schweren Erkrankung gibt es für Fans der "Carl Mørck"-Reihe einen Hoffnungsschimmer: Wie Adler-Olsen in dem Interview ankündigte, wird die erfolgreiche Krimiserie von den Autorinnen Line Holm und Stine Bolther fortgesetzt – mit ihm selbst als Berater im Hintergrund. Der elfte Band soll bereits im März unter dem Titel "Tote Seelen singen nicht" in Dänemark erscheinen. Eine besondere Neuerung: Die Hauptfigur wird darin erstmals eine Frau sein.

Adler-Olsens Krimireihe um den Kopenhagener Ermittler Carl Mørck des Sonderdezernats Q zählt zu den erfolgreichsten Thriller-Serien der vergangenen Jahre. Gerade in Deutschland feierten die Bücher große Erfolge. Der zehnte und bislang letzte von ihm selbst verfasste Band "Verraten" war erst im März 2024 erschienen.