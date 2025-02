In Cheshire Besuch im Gefängnis: Prinzessin Kate trifft Mütter und ihre Babys

Prinzessin Kate besucht die Mutter-Baby-Einheit im Gefängnis HMP Styal in Cheshire. (hub/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 08:55 Uhr

Prinzessin Kate hat ein Frauengefängnis besucht. In der Einrichtung in Cheshire sprach sie mit Insassinnen einer Mutter-Baby-Abteilung.

Prinzessin Kate (43) hat ein Frauengefängnis in Cheshire besucht. Vor Ort sprach sie mit Insassinnen einer Mutter-Baby-Abteilung. Das berichtet unter anderem die "BBC". Bei ihrem Termin in der Strafvollzugsanstalt Styal in Wilmslow ließ sich die 43-Jährige demnach über ein Projekt informieren, das darauf abzielt, starke und gesunde Beziehungen zwischen Müttern und Babys zu entwickeln, "selbst in einer sehr schwierigen Umgebung".

In dem Gefängnis, in dem Kate zu Besuch war, sind dem Bericht zufolge etwa 400 Insassinnen untergebracht, von denen einige lebenslange Haftstrafen verbüßen. Die Prinzessin traf dort auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, die sich um die inhaftierten Mütter kümmern, und besuchte eine Einrichtung für Babys, die ihre ersten Monate in einem Gefängnis verbringen müssen.

Auf Instagram zeigte Kate Fotos von ihrem Termin in dem Gefängnis. Dazu schrieb sie: "Ein Besuch in der Mutter-Baby-Einheit von HMP Styal, um zu erfahren, wie wichtig starke, liebevolle und beständige Beziehungen für die frühe Entwicklung eines Kindes sind. Die von @actionforchildrenuk geleitete Einrichtung bietet wichtige Unterstützung für neue und werdende Mütter im Gefängnis und trägt dazu bei, die Bindungen zu stärken und den Kreislauf der Rückfälligkeit zu durchbrechen."

Kinder sind ein Schwerpunkt von Kates Arbeit

Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) kehrt nach ihrer Krebserkrankung derzeit mit ausgewählten Auftritten langsam zu ihren royalen Pflichten zurück. Sie will sich dabei vor allem mit Themen befassen, die ihr am Herzen liegen – wobei die frühkindliche Entwicklung ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit ist.

Kate, die selbst dreifache Mutter ist, gründete im Juni 2021 das "Royal Foundation Centre for Early Childhood". Im Januar 2023 startete die Stiftung die Kampagne "Shaping Us", die das Bewusstsein dafür schärfen will, wie entscheidend die ersten Jahre für die Zukunft eines Kindes sind.