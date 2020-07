Besuch von Justin Bieber: So vertreibt sich Kanye West die Zeit

Samstag, 25. Juli 2020 14:22 Uhr

Kanye West ist auf seiner Ranch in Wyoming in bester Gesellschaft. Zuletzt schaute Freund und Kollege Justin Bieber vorbei.

Noch immer verweilt Rapper Kanye West (43, „Stronger“) auf seiner Ranch in Cody im US-Bundesstaat Wyoming. Musiker Justin Bieber (26, „Sorry“) verschlug es am gestrigen Freitag ebenfalls dorthin, um seinem Kollegen und Freund einen Besuch abzustatten. Bei Twitter veröffentlichte West einen entsprechenden Schnappschuss.

Dieser zeigt Bieber gemeinsam mit Produzent und Unternehmer Damon Dash (49), der ebenfalls zu Wests engen Freunden zählt. Unklar ist, womit genau sich die Männer vor Ort die Zeit vertrieben haben. Zwar schrieb West zu dem Foto, dass Bieber und Dash über „die neuen Prototypen der Sprühschaumwand diskutieren“ würden. Für welchen Zweck diese angefertigt wurden, verriet der Ehemann von Kim Kardashian (39) aber nicht.

DD & JB discussing the new spray foam wall prototypes on the YZY campus pic.twitter.com/NmR0ZGjm2I

— ye (@kanyewest) July 25, 2020