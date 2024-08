Die Prinzessin soll Lust haben Besuchen William und Kate die Olympischen Spiele in Paris?

Prinzessin Kate und Prinz William sollen womöglich nach Paris reisen. (wue/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 21:36 Uhr

Machen sich Prinz William und Prinzessin Kate in dieser Woche noch auf den Weg nach Paris, um die Olympischen Spiele zu besuchen? Sie soll zumindest angeblich große Lust dazu haben.

Spekulationen über einen möglichen Paris-Besuch von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) während der Olympischen Sommerspiele 2024 gibt es seit einer Weile. Ob die beiden aber wirklich anreisen könnten, hängt wohl davon ab, wie sich die gegen eine Krebserkrankung kämpfende Ehefrau des britischen Thronfolgers derzeit fühlt. Ein Insider deutet an, dass das sportliche Mega-Event womöglich gut für Kate sein könnte, ein anderer spricht davon, dass sie große Lust habe.

Palast-Insider betont: Kleine Erfolge sind wichtig

Wie das US-Magazin "People" glaubt, sei es durchaus möglich, dass die beiden Royals sich in Paris zeigen könnten. Sowohl William als auch Kate gelten zumindest als sportbegeistert und einer ihrer wenigen öffentlichen Auftritte nach Bekanntmachung ihrer Krebserkrankung habe Kate angeblich gut getan, erzählt eine anonyme Quelle.

Prinzessin Kate ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der die Wimbledon Championships ausrichtet. Sie hatte zu Standing Ovations das Herren-Finale des Turniers besucht und dem Sieger, Carlos Alcaraz (21), die Trophäe überreicht. "Das wird ihr Kraft gegeben haben. Sie hat etwas Schreckliches und Stressiges durchgemacht, und es ist wichtig, kleine Erfolge zu haben, auf die man sich freuen kann oder die einem den Mut und die Energie geben, weiterzumachen", ist die Ansicht des Palast-Insiders. Genau das sei bei Wimbledon für die Prinzessin der Fall gewesen.

Olympische Spiele so nahe der Heimat

"Die Prinzessin würde sehr gerne die Olympischen Spielen besuchen", habe eine Kate nahestehende Quelle schon vor einigen Tagen der britischen Boulevardzeitung "Daily Express" verraten. Kate habe schöne Erinnerungen an die Spiele in London im Jahr 2012 und würde demnach gerne erneut das Event besuchen, wo es doch in diesem Jahr relativ nahe der Heimat stattfinde. Der Insider habe aber auch betont, dass es zu jenem Zeitpunkt noch keine feste Entscheidung über einen Besuch gegeben habe und dass das Ganze davon abhänge, wie es Kate gehe sowie ob die Ärzte ihre Erlaubnis erteilten.

Williams Ehefrau befindet sich derzeit noch in Behandlung. Im März hatte sie erklärt, sich einer vorbeugenden Chemotherapie zu unterziehen. Im Juni sprach sie unter anderem davon, "gute und schlechte Tage" zu haben. Sie hoffte aber auch, "im Laufe des Sommers an einigen öffentlichen Auftritten teilnehmen zu können". Britischen Medienberichten zufolge sei geplant, dass Kate mit William und den drei gemeinsamen Kindern – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – während der Sommerferien ganz nach Tradition Zeit in Schottland verbringe – mit Williams Vater, König Charles III. (75), und dessen Ehefrau, Königin Camilla (77), auf Schloss Balmoral. Wann sie offiziell zu ihren royalen Pflichten zurückkehren könnte, ist derzeit nicht bekannt.