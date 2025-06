Stars Bethenny Frankel: Sie ist ’nie eitel‘ gewesen

Bethenny Frankel at Heidi Klum's 23rd Annual Halloween Party NY Oct 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 11:00 Uhr

Bethenny Frankel scherzte darüber, dass sie die meiste Zeit über „wie ein Wrack“ aussehen würde.

Die 54-jährige Reality-TV-Prominente trug bei der Sports Illustrated Swimsuit Swim Week in Miami vor Kurzem einen Stringtanga-Bikini und findet, dass eine ungesunde Faszination für ihr Aussehen bestehe.

Bethenny verriet in einem auf ihrem Account auf Instagram geposteten Videoclip: „Ich schätze, dass wir darüber sprechen müssen, wie ich auf dem Laufsteg aussah, denn das Internet ist so fasziniert von meinem Alter, meinem Gewicht, meinem Gesicht, meinen Haaren.“ Die Prominente betonte, dass sie „nie eitel“ gewesen sei und scherzte darüber, dass sie zu Hause ganz anders aussehe. Frankel sagte: „Ich sehe die meiste Zeit aus wie ein Wrack. So bin ich. So will ich sein.“ Bethenny wies zudem die Behauptung zurück, dass sie sich vor Kurzem einer Schönheitsoperation unterzogen habe. Der Reality-TV-Star enthüllte: „Mein Körper ist natürlich. Ich trainiere nicht mit Gewichten. Mein Körper ist natürlich, da die Übungen, die ich mache und immer für meinen Körper gemacht habe, natürlich sind.“