"Maxton Hall" ausgezeichnet „Blauer Panther“-Awards verliehen: Heidi Klum strahlt in München Heidi Klum zog am Abend bei der „Blauer Panther“-Preisverleihung in München alle Blicke auf sich. Die Modelmama erschien in einem Traum in Pink auf dem blauen Teppich. Preise erhielten daneben Jan Böhmermann sowie die Serien „Maxton Hall“ und „Neue Geschichten vom Pumuckl“.