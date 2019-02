Bette Midler tritt bei den Oscars auf

„Hocus Pocus“- Star Bette Midler wird bei der diesjährigen Oscar-Verleihung den Song „The Place Where Lost Things Go“ aus dem Film „Mary Poppins‘ Rückkehr“ performen.

Das Lied – ursprünglich von Emily Blunt im Film aufgeführt – ist ja für einen Oscar als bester Originalsong nominiert.

Zuvor hatte die Akademie auf Twitter seine Fans mit der etwas undurchsichtigen Nachricht geärgert, dass das Lied bei der Zeremonie von einem „Überraschungsgast“ aufgeführt würde.

Spoiler Alert: „The Place Where Lost Things Go“ from „Mary Poppins Returns“ will be performed on the #Oscars.

BONUS SPOILER ALERT: It will be performed by a surprise special guest!

— The Academy (@TheAcademy) 31. Januar 2019