23.08.2020 13:35 Uhr

„Bettys Diagnose“-Star Florian Fitz ist verlobt

Florian Fitz will heiraten. Der Schauspieler hat sich laut "Bild am Sonntag" mit seiner Freundin Tatjana Thinius verlobt.

Florian Fitz (52) will heiraten. Den Antrag hat er seiner Freundin Tatjana Thinius (28) bereits vor einiger Zeit gemacht, wie er der „Bild am Sonntag“ verrät: „Wir haben uns letztes Jahr im Herbst verlobt.“ Der Schauspieler pendele momentan zwischen Berlin und Italien, berichtet das Blatt. Dort wohne Fitz mit seiner zukünftigen Frau. Über seine Verlobung sagt er: „Tatjanas Vater war damals bei uns in der Toskana zu Besuch. Und da habe ich ihn gefragt, ob er was dagegen hätte, wenn ich seine Tochter ehelichen würde.“ Wann die Hochzeit stattfindet, steht offenbar noch nicht fest.

Nachwuchs ist bei dem Paar laut Fitz nicht geplant. Der 52-Jährige, der bereits Vater ist, erzählt der Zeitung: „Ich habe ein Kind großgezogen und das reicht mir. Meine Freundin weiß auch, dass ich keine Kinder mehr möchte.“ Der TV-Star ist seit 2017 in der ZDF-Vorabendserie „Bettys Diagnose“ zu sehen. Die Karriere des Schauspielers begann bereits Mitte der 80er Jahre, seitdem wirkte er in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mit.

(hub/spot)