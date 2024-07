Im Alter von 53 Jahren „Beverly Hills“-Star Shannen Doherty ist tot

Shannen Doherty wurde nur 53 Jahre alt. (dr/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 15:28 Uhr

Sie hat viele Jahre gegen den Krebs gekämpft, jetzt ist die US-Schauspielerin Shannen Doherty im Alter von 53 Jahren verstorben. 2015 machte der "Beverly Hills, 90210"-Star zum ersten Mal seine Brustkrebserkrankung öffentlich.

US-Schauspielerin Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren ihrem jahrelangen Krebsleiden erlegen. Das bestätigte ihre Pressesprecherin Leslie Sloane in einem Statement dem "People"-Magazin. Der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star habe am Samstag, dem 13. Juli, den Kampf gegen ihre Krankheit verloren, heißt es darin. "Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie", so Sloane weiter. Die Familie bitte nun um Privatsphäre in dieser schweren Zeit, um in Ruhe trauern zu können.

Bei der Schauspielerin wurde 2015 erstmals die Diagnose Brustkrebs gestellt. Zwischenzeitlich galt Shannen Doherty als geheilt, 2017 kehrte der Krebs jedoch im vierten Stadium zurück. Sie entschied sich eigenen Angaben zufolge für den erneuten Schritt in die Öffentlichkeit, da sie Falschmeldungen im Vorfeld unterbinden wollte.

2020 sprach Doherty davon, dass ihre Krebserkrankung weit fortgeschritten sei und mittlerweile als unheilbar gelte. Im Juni 2023 teilte sie mit, dass sie auch Metastasen im Gehirn habe. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen seien.

Shannen Doherty gab ihren Fans immer wieder Gesundheitsupdates

In ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" gab sie immer wieder Gesundheitsupdates. Im Juni 2024 sprach sie über eine erneute Chemotherapie, die sie erhalten habe und dass eine weitere folgen werde.

Es sei "wirklich ernst" aber sie habe weiterhin Hoffnung: "Es ist wie ein großer Weckruf, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass es auch etwas Positives gibt, und das Positive ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor kurzem verändert hat, was bedeutet, dass es viel mehr Protokolle für mich gibt, die ich ausprobieren kann, sodass ich zum ersten Mal seit vielleicht ein paar Monaten wieder Hoffnung habe, weil es so viele weitere Protokolle gibt." Sie habe ein Gefühl von Hoffnung, gemischt mit Traurigkeit, sagte sie.

Ab 15. Oktober 2011 war Doherty mit Kurt Iswarienko verheiratet. Im April 2023 hatte sie die Scheidung eingereicht.