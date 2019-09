Beyoncé: Doku über neues Album

Was für ein Start in die Woche: Eine neue Doku von und über Beyoncé Knowles (38) wartet auf die Fans!

Nach der Netflix-Dokumentation „Homecoming“, über die Vorbereitungen auf ihren grandiosen Auftritt beim Coachella-Festival 2018, erscheint heute ein neuer Film über das Schaffen von Mega-Star Beyoncé Knowles.

„Beyoncé Presents: Making The Gift

Mit dem einstündigen Streifen „Beyoncé Presents: Making The Gift“ entführt uns die Künstlerin diesmal mit ins Tonstudio und auf Reisen quer über den wunderbaren Kontinent Afrika.

Die 23-fache Grammy-Gewinnerin kontrolliert ihr Image seit jeher äußerst akkurat. Kein Wunder also, dass sie bei der Doku selbst Regie führte, sie schrieb und produzierte.

Liebesbrief an Afrika

„Beyoncé Presents: Making The Gift“ zeigt intime Aufnahme der Sängerin bei der Arbeit zum Soundtrack von „Der König der Löwen“, sowie eine Handvoll Interviews mit ihr. Die Zuschauer begleiten sie durch den gesamten Prozess der Entstehung des Albums.

Wir sehen mit wie viel Herzblut die Musikerin das Album kuratiert. Wir erleben, wie sie mit den unterschiedlichsten Künstlern aus den USA und einigen afrikanischen Ländern zusammenarbeitet. Und wie sie sich von den zahlreichen Musikrichtungen, die dem schwarzen Kontinent entstammen, inspirieren lässt.

Ihr Ziel war es einen Liebesbrief an Afrika zu vertonen.

Mit Beyoncé auf Reisen

Um diesem hochgesteckten Ziel gerecht zu werden, unternahm die Perfektionisten zahlreiche Reisen nach Afrika. Sie besuchte die Pyramiden in Ägypten. Erlebte das kreative Treiben im wuseligen Nigeria. Und bestaunte das wunderschöne Südafrika. Als Erzählerin will sie die Schönheit der dortigen Bevölkerung zeigen sowie die Zuschauer am alles erfüllenden Sound dieses pulsierenden Kontinents teilhaben lassen.

Die Doku wird heute Abend erstmals auf dem US-Sender „ABC“ ausgestrahlt. Ob und wann „Beyoncé Presents: Making The Gift“ im deutschen TV läuft oder bei einem Streaming-Dienst verfügbar ist, steht noch nicht fest.