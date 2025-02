Deutsche Fans enttäuscht Beyoncé gibt Daten für „Cowboy Carter Tour“ bekannt

Beyoncé hat Deutschland nicht berücksichtigt im Tourplan. (rho/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 23:15 Uhr

Sängerin Beyoncé hat die Termine und Orte ihrer neuen Country-Musiktour bekanntgegeben. Deutschland findet allerdings keinen Platz auf ihrem Europabesuch.

Einen Tag, nachdem Grammy-Gewinnerin Beyoncé (43) auf ihrem Instagram-Profil die "Cowboy Carter Tour 2025" angekündigt hat, allerdings keine Termine und Städte nannte, postet sie in einem neuen Beitrag heiß ersehnte Details. In ihrem Instagram-Feed teilt sie ein Plakat der "Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit-Tour" und die Namen einiger amerikanischer und zwei europäischer Orte.

22 Shows wird die "Texas Hold 'Em"-Sängerin zu ihrem preisgekrönten Album "Cowboy Carter" spielen. Sie startet am 28. April mit gleich vier Konzerttagen in Los Angeles, zieht weiter für zwei Abende in Chicago, gibt vier Konzerte in New Jersey, bevor sie ab 5. Juni für vier Konzerttage im Londoner Tottenham Hotspur Stadium das Album zum Besten gibt, das bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles den wichtigsten Preis des Abends abgeräumt hat als "Album des Jahres".

Sechs Termine in Europa, bislang kein Konzert in Deutschland

Auch in der Sparte "Bestes Country-Album" wurde die US-Amerikanerin mit dem Musikpreis ausgezeichnet und gewann einen Grammy in der Kategorie "Beste Country-Duo/Gruppenleistung" für ihr Duett "II Most Wanted" mit Miley Cyrus (32). Von der Country-Kompetenz des Pop-Stars können sich die Franzosen bei zwei Auftritten in Paris Ende Juni überzeugen. Nach nur zwei Städten in Europa geht es für weitere Konzerte in Houston, Washington D.C. und Atlanta zurück in die Vereinigten Staaten, wo am 11. Juli ihre Tour endet.

"Ich fühle mich einfach sehr geehrt", sagte Beyoncé bei den Grammys in ihrer Dankesrede für den Preis "Album des Jahres". "Es ist viele, viele Jahre her. Ich möchte mich nur bei den Grammys, jedem Songwriter, jedem Mitarbeiter, jedem Produzenten für all die harte Arbeit bedanken. Ich möchte dies Miss [Linda] Martell widmen, und ich werde hoffentlich weiter vorankommen und Türen öffnen", erinnerte sie an die erste und eine der wenigen afroamerikanischen Country-Sängerinnen, die in dem Genre Erfolge feiern konnten.

Der Vorverkauf der "Cowboy Carter Tour 2025" startet am 13. Februar. Anmeldungen für den Pre-Sale und Ticketinformationen gibt es auf der offiziellen Website von Beyoncé.