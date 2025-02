Musik Beyoncé hat eine Cowboy-Carter-Tournee angekündigt

Beyoncé - NRG Stadium - NFL Halftime Show - December 25th 2024 - Alex Slitz - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2025, 16:00 Uhr

Die 43-jährige Sängerin will demnächst mit den Songs ihres Country-Albums aus 2024 auf Tour gehen.

Beyoncé hat bestätigt, dass sie in diesem Jahr mit ‚Cowboy Carter‘ auf Tour gehen wird.

Die 43-jährige Popikone kündigte an, dass sie mit den Songs ihres von der Kritik gelobten Country-Albums eine Konzertreihe plant. Genaue Daten für die geplante Tour gab die Sänger allerdings noch nicht preis. Auf ihren Social-Media-Profilen schrieb sie ausschließlich: „COWBOY CARTER TOUR 2025“. Auch die ‚Beyoncé Bowl‘-Dokumentation von Netflix endet seit kurzem mit den Worten ‚Cowboy Carter Tour.‘ Der Streaming-Dienst hatte die Konzerte bereits vorher mit einer Reihe von Clips, die Beyoncé während einer Performance zeigen, auf Instagram angedeutet. Dazu stand zu lesen: „Heute scheint der perfekte Abend zu sein, um sich nochmal ‚Beyoncé Bowl‘ auf Netflix anzuschauen.“

Es ist anzunehmen, dass Beyoncé ihre Tour ursprünglich bereits am 14. Januar ankündigen wollte, nachdem sie zuvor eine Überraschung angedeutet hatte. Aufgrund der verheerenden Feuer in Los Angeles wurde die Aktion jedoch kurzfristig verschoben. Damals erklärte Queen Bey in einem Statement: „Die Ankündigung vom 14. Januar wird wegen der Zerstörung durch die andauernden Brände in und um Los Angeles auf ein späteres Datum verschoben. Ich bete weiterhin für Heilung und Wiederaufbau für die Familien, die von Trauma und Verlust betroffen sind.“