Beyonce: Lila Spekulationen um Baby Nr. 4

Samstag, 10. August 2019 10:38 Uhr

Popstar Beyoncé Knowles sorgt mit neuen Postings für neue Gerüchte. Die Sängerin könnte wieder schwanger sein, glauben ihre Fans und haben einige Indizien dafür.

Die 37-Jährige präsentierte auf Insta ihren 131 Millionen Followern einen Schwung neue Bilder , darunter in angeblich verräterischen Posen, glauben Fans mit Adleraugen: mal im Wickelkleid, mal mit lila Handtasche vorm Bauch!

„Ein Hauch von Bauch“ schreibt einer, ein anderer kommentierte: „Seht ihr auch einen Bauch oder bin es nur ich?“. An andrer stelle heißt es bei den Kommentatoren: „Sie ist definitiv schwanger, man kann es an ihrem Gesicht UND ihren Knöcheln sehen!“ Ein weiterer Fan postete: „Lasst mich die Bedeutung von Lila und die damit verbundenen Dinge untersuchen. Das ist ein Hinweis!“. Und so weiß es einer ganz genau: „Lila steht für Königtum … Simba (König, Sohn). Die Löwen sind zusammengerollt wie ein Fötus.“ Tatsächlich posiert Beyoncé mit lila Handtasche, lila Lippenstift vor einem lila Hortensien-Strauch.

Quelle: instagram.com

Lila schützt vor Schwangerschaft?

Doch auch irres Zeug kursiert zum Thema Lila und Schwangerschaft im Netz: „Lila schützt vor Schwangerschaft!“. Ach? Und auch das findet man: „Violett ist eine ambivalente Farbe, die Leben wie Tod verkörpert; in der Farbsymbolik ist sie eine Farbe des Übergangs, der Melancholie, der Trauer über Verlorenes.“ Da darf man also auch wieder spekulieren…

Übrigens: Queen Bey ist derzeit im Urlaub mit Ehemann Jay-Z (49) und ihren Kindern Blue Ivy (7) und den zweijährigen Zwillingen Rumi und Sir.