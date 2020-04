Beyonce: So süß gratuliert Mutter Tina zum 12. Hochzeitstag

Tina Knowles hat jetzt ein atemberaubendes Throwback-Foto ihrer berühmten Tochter Beyoncé mit Jay Z anlässlich ihres 12. Jahrestags gepostet.

Quelle: instagram.com

„Als wäre es gestern gewesen“

Die stolze Mutter lud ein süßes Schwarzweißfoto der Zeremonie im Jahr 2008 hoch, auf dem Beyonce jubelnd ihren Arm in die Luft reißt, während sie die andere Hand des Rappers hält. Die beiden hatten damals im Kreis von Freunden und Familie in New York das Band fürs Leben geknüpft.

Zu dem Schnappschuss schrieb Tina Knowles: „Alles Gute zum Jubiläum für Bey und Jay. Es ist als wären sie erst gestern den Gang entlang gegangen. Das sind meine Arme an ihrem Kleid!“ Und weiter: „So schöne Erinnerungen an diesen Tag, jetzt sind es zwölf Jahre später! Drei wunderschöne Babys später und die Liebe besteht immer noch – ähm übrigens, ich habe dieses Kleid entworfen!“