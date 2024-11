Destiny's-Child-Reunion Beyoncé und Kelly Rowland feiern Michelle Williams am Broadway

Von links: Kelly Rowland, Michelle Williams und Beyoncé - immer füreinander da. (mia/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 17:31 Uhr

Michelle Williams strahlte bei ihrer Broadway-Premiere von "Death Becomes Her". Unterstützung kam von ihren Destiny's-Child-Kolleginnen Beyoncé und Kelly Rowland, die den Abend zu etwas ganz Besonderem machten.

Auch wenn es die Girlgroup Destiny's Child seit bald zwei Jahrzehnten nicht mehr gibt, unterstützen sich die Frauen weiterhin gegenseitig: Am Donnerstag besuchten Beyoncé (43) und Kelly Rowland (43) ihre Kollegin Michelle Williams (45) bei deren Premiere am Broadway.

Williams spielt in dem Broadway-Musical "Death Becomes Her", das auf dem gleichnamigen Film von 1992 beruht und in Deutschland unter dem Titel "Der Tod steht ihr gut" läuft. Williams übernimmt in dem Stück die Rolle der Viola van Horn, diese hieß im Film Lisle von Rhoman und wurde von Isabella Rossellini (72) gespielt.

Alle Augen auf Michelle Williams

Ihre Ex-Bandkumpaninnen unterstützten sie dabei aus vollem Herzen. Beyoncé, die die mit Abstand erfolgreichste Solokarriere nach Destiny's Child hingelegt hat, kam mit Brille und Baseballcap zur Premiere – vermutlich, um Williams nicht die Show zu stehlen. An dem besonderen Abend wurden zahlreiche Fotos gemacht, die Beyoncé nun mit ihren 314 Millionen Followern teilte. Auffällig auch hierbei: Beyoncé und Rowland posieren darauf lediglich in einer Art Tiefgarage und einem Abstellraum.

Der eigentliche Star des Abends, Michelle Williams, funkelt auf den Fotos dagegen auf der Bühne, vor ihrer Garderobe und posiert glamourös im Publikumsraum des Theaters. Zu diesem Foto-Karussell schreibt Beyoncé in Würdigung ihrer Freundin: "Meine Schöne".

Auch Beyoncés Mutter war dabei

Auf einigen Bildern ist auch Tina Beyoncé Knowles dabei, die Mutter Beyoncés und ehemalige Managerin der Girlgroup. Sie postete ebenfalls eine Videomontage des Bildmaterials und schrieb dazu: "Es ist immer wieder schön, Destiny's Child zusammen zu sehen." Weiter schrieb sie, dass Michelle ihre Rolle "gekillt" hätte: "Sie sprach wie ein Engel und sah aus wie eine Göttin!!!" Zum Schluss bezeichnete sie das Trio als "'Ride or Die'-Freunde, die sich gegenseitig unterstützen und lieben."

Auch die Beyoncé-Fans lieben die Freundschaft der drei Frauen. In den Kommentaren schwärmen sie: "Liebe steht in all diesen Bildern" oder "Eure Sisterhood erwärmt mein Herz". Viele Follower finden zudem "Das ist wahre Freundschaft" und freuen sich: "Ich liebe es zu sehen wie sie sich gegenseitig unterstützen".