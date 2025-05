Musik ‚Bezeuge unser Leben unzensiert‘: Dokumentarfilm über Judas Priest unter Co-Regie von Tom Morello in Arbeit

Bang Showbiz | 22.05.2025, 18:00 Uhr

Ein Dokumentarfilm über Judas Priest unter der Regie von Tom Morello von Rage Against The Machine ist in Arbeit.

‚The Ballad Of Judas Priest‘ – von Sony Music Vision – wird von Morello und Sam Dunn (‚Metal: A Headbanger’s Journey‘) gemeinsam inszeniert. Ein Veröffentlichungsdatum ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Rob Halford und Co. sagten gegenüber ‚Variety‘: „Wir leben und atmen Metal seit über fünf Jahrzehnten, und endlich rufen wir in diesem Dokumentarfilm unsere Gemeinde dazu auf, unser Leben offiziell unzensiert zu bezeugen, auf eine noch nie dagewesene Art und Weise… die Soutane löst sich und enthüllt Priest in all seiner metallenen Pracht!“ Morello und Dunn fügten hinzu: „Dieser Film zeichnet ihre unglaubliche 50-jährige Reise nach und wird einfangen, wie Judas Priest sowohl den Sound und den Look von Metal definierten, als auch ihn auf dem Weg dorthin zu einem inklusiveren Ort machten.“ Die Macher seien der Band dankbar, dass sie mit der Doku einen so intimen, ungefilterten Zugang zu ihrem Leben ermöglicht habe. „Wir freuen uns darauf, diesen Film den Metal-Massen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

In der Zwischenzeit gab Frontmann Halford zu, dass er ein „enormes Gefühl der Freiheit“ verspürte, als er sich 1998 auf MTV als homosexuell outete. Der Heavy-Metal-Star hatte nie vor, der Welt zu verkünden, dass er homosexuell ist, als er sich während der Fragerunde beiläufig als „schwuler Mann“ bezeichnete. Und er ist sich immer noch nicht sicher, ob er sich öffentlich geoutet hätte, wenn er sich für ein grandioseres Statement entschieden hätte. In einem Interview mit ‚Hattie Collins‘ von Apple Music im Jahr 2021 sagte er: „Ich war bei MTV in New York und habe über ein Projekt namens ‚Two‘ von mir und John 5, dem großartigen Gitarristen, gesprochen. Ich machte die Runde in New York City und landete bei MTV, um über dieses Projekt zu sprechen. Und im lockeren Verlauf des Gesprächs sprachen wir über die gesamte Musik, die Richtung und die Gefühle. Und ich sagte etwas in der Art von: ‚Nun, wenn ich als schwuler Mann spreche, bla, bla, bla, bla, bla.‘ Und dann hörte ich, wie das Klemmbrett des Produzenten auf dem Boden aufkam. Es war einer dieser schwulen, scharfen Einsätze: ‚Oh mein Gott, er hat sich geoutet.‘ Und das war’s. Es war also sehr einfach.“