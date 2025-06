Stars Beziehung zu einem Mann: JoJo Siwa spricht über ihre sexuelle Orientierung

Jojo Siwa at the 36th Annual GLAAD Media Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2025, 12:00 Uhr

Die 22-jährige Popsängerin bezeichnet sich als "queer" seit sie Chris Hughes datet.

JoJo Siwa bezeichnet sich seit dem Beginn ihrer Beziehung zu Chris Hughes als „queer“.

Die 22-jährige Popsängerin, die in der Vergangenheit unter anderem mit Kylie Prew und Dakayla Wilson zusammen war, ist seit einiger Zeit mit dem 32-jährigen Reality-Star Chris Hughes liiert. Die beiden Entertainer hatten sich ursprünglich während ihrer Teilnahme an der britischen Ausgabe von ‚Celebrity Big Brother‘ kennen gelernt. Da sie erstmals in ihrem Leben keine lesbische Beziehung führt, bevorzugt JoJo seitdem die Bezeichnung „queer“ für ihre sexuelle Orientierung. Gegenüber ‚E! News‘ erklärte sie: „Ich finde, dass der aktuell schönste Begriff queer ist. Queer ist ein Überbegriff für ‚Sieh mal, ich bin einfach ich selbst.‘ Und ich finde, dass die schönste Sache an der LGBTQIA-Community ist, dass Liebe Liebe ist. Und das geht in beide Richtungen.“

Dass ihre als hetero gelesene neue Beziehung im Netz nicht nur für Erstaunen, sondern auch für Hohn und Spott sorgte, kann JoJo nicht wirklich nachvollziehen. „Es gibt viele wunderschöne, unterschiedliche Sexualitäten“, sagt sie im Interview weiter. „Sexualität und Queerness sind ein schöner Regenbogen mit ganz vielen unterschiedlichen Orten, und es gibt auch Orte auf diesem Regenbogen, deren Existenz uns noch gar nicht bewusst ist.“